ميزة جديدة من ميتا تمنع التصوير السري عبر النظارات الذكية

وتأتي الخطوة بعد مخاوف أثارتها نظارات Ray-Ban الذكية بسبب إمكانية استخدامها لتصوير الأشخاص دون علمهم. وأكدت ميتا أنها طورت تقنيات لاكتشاف أي محاولة للتلاعب بمؤشر التصوير، وستطبق الميزة على الجيل الثاني من نظاراتها الذكية.
كما أعلنت الشركة عن إجراءات ضد الجهات التي تروج لتعطيل المؤشر، تشمل إزالة الإعلانات وحظر الحسابات المخالفة، ضمن جهودها لتعزيز الخصوصية مع توسع سوق الأجهزة القابلة للارتداء.
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