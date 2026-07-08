ميزة جديدة من ميتا تمنع التصوير السري عبر النظارات الذكية

12:54 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة ميتا عن ميزة جديدة لتعزيز خصوصية مستخدمي نظاراتها الذكية، حيث ستقوم بتعطيل الكاميرا تلقائيًا إذا اكتشفت أن مؤشر الإضاءة (LED) الذي ينبه الآخرين بوجود تصوير تعرض للتغطية أو الإزالة أو التلف. اضافة اعلان





وتأتي الخطوة بعد مخاوف أثارتها نظارات Ray-Ban الذكية بسبب إمكانية استخدامها لتصوير الأشخاص دون علمهم. وأكدت ميتا أنها طورت تقنيات لاكتشاف أي محاولة للتلاعب بمؤشر التصوير، وستطبق الميزة على الجيل الثاني من نظاراتها الذكية.



كما أعلنت الشركة عن إجراءات ضد الجهات التي تروج لتعطيل المؤشر، تشمل إزالة الإعلانات وحظر الحسابات المخالفة، ضمن جهودها لتعزيز الخصوصية مع توسع سوق الأجهزة القابلة للارتداء.





