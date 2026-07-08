الأربعاء 2026-07-08 05:28 م

ميزة جديدة من ميتا تمنع التصوير السري عبر النظارات الذكية

صضث
نظارات راي بان ميتا
 
الأربعاء، 08-07-2026 12:54 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة ميتا عن ميزة جديدة لتعزيز خصوصية مستخدمي نظاراتها الذكية، حيث ستقوم بتعطيل الكاميرا تلقائيًا إذا اكتشفت أن مؤشر الإضاءة (LED) الذي ينبه الآخرين بوجود تصوير تعرض للتغطية أو الإزالة أو التلف.اضافة اعلان


وتأتي الخطوة بعد مخاوف أثارتها نظارات Ray-Ban الذكية بسبب إمكانية استخدامها لتصوير الأشخاص دون علمهم. وأكدت ميتا أنها طورت تقنيات لاكتشاف أي محاولة للتلاعب بمؤشر التصوير، وستطبق الميزة على الجيل الثاني من نظاراتها الذكية.

كما أعلنت الشركة عن إجراءات ضد الجهات التي تروج لتعطيل المؤشر، تشمل إزالة الإعلانات وحظر الحسابات المخالفة، ضمن جهودها لتعزيز الخصوصية مع توسع سوق الأجهزة القابلة للارتداء.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

كأس العالم البرتغال تعلن انتهاء عقد المدرب مارتينيز عقب الخروج من كأس العالم

ا

كأس العالم الاتحاد الكرواتي يعلن استقالة مدرب المنتخب من منصبه

ب

أخبار محلية الصفدي يبحث مع نظيره الأذري تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية

العيسوي يعزي العبيدات

أخبار محلية العيسوي يعزي العبيدات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: قد نضرب إيران مجددا الليلة

ل

أخبار محلية ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

ب

شؤون برلمانية الزراعة النيابية تؤكد أهمية تطوير التعليم الزراعي ودعم الابتكار

ل

شؤون برلمانية المالية النيابية تعقد اجتماعا لبحث آلية مناقشة تقرير المحاسبة الدوري



 
 






الأكثر مشاهدة

 