السبت 17-07-2021
الوكيل الاخباري

تقرير عمالي يظهر أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الأطباء المقيمين

85 % من صادرات قطاع الجلدية والمحيكات المحلية تذهب للولايات المتحدة

وفاة و66 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من 1.2 مليون مسافر خلال النصف الأول من 2021

حريق مستودع للألعاب النارية بالزرقاء

إجراء حكومي صارم خلال عطلة العيد بعد ارتفاع النسب الإيجابية لكورونا

الوضع الوبائي تحت المراقبة بعد الإجراءات التخفيفية

شركات سورية كبرى للعقبة للاستيراد عبر مينائها

وزير الداخلية يوعز بالافراج عن 389 ‪ ‏موقوفاً إدارياً

الأسد يؤدّي اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة في سوريا

السبت، 17-07-2021 01:14 م

ميزة جديدة من نتفليكس تنبيه الآباء بمحتوى ما يشاهده أطفالهم

1389727_0


الوكيل الإخباري - تطلق منصة نتفليكس ميزتين جديدتين تبرزان برامج الأطفال، ومن المفترض أن تساعد الأداتان في تسهيل العثور على المحتوى المناسب للعمر في نسخة الأطفال من خدمة البث.

اضافة اعلان

ويرى المشتركون قائمة جديدة لأفضل 10 حسابات مقيدة بحسب العمر التي تصنف برامج وأفلام الأطفال الأكثر شهرة.


وتعمل الأداة على إبراز العناوين الأكثر شيوعًا عبر الخدمة، التي غالبًا ما تكون جديدة ومبتكرة. مما قد يجعل العثور على شيء يتم بثه أقل صعوبة.

 

وتقول نتفليكس إن لوحة المتصدرين يتم تحديثها يوميًا لتعكس ما يشاهده عملاؤها البالغ عددهم 208 ملايين في 93 دولة حول العالم.


ويمكن للمشاهدين الوصول إلى أفضل 10 في الصفحة الرئيسية للأطفال أو في قسم الجديد والشائع في شريط القائمة عبر الأجهزة، باستثناء Apple TV.


ولمساعدة الآباء على تتبع ما يشاهده أطفالهم، ترسل نتفليكس أيضًا رسالة إخبارية نصف شهرية بالبريد الإلكتروني مليئة بالتوصيات بناءً على عادات مشاهدة الأطفال. بما في ذلك تفضيلاتهم المواضيعية ونصائح حول أدوات الرقابة الأبوية في جهاز البث.


ويصل ذلك إلى البريد الوارد للآباء الذين لديهم حساب أطفال تم إعداده بدءًا من 16 يوليو.

 

وتصل الميزات مع زيادة نتفليكس لمحتوى الأطفال في مواجهة المنافسة الشديدة من المنافسين الأخرين.


ومددت الشركة صفقة الترخيص الأمريكية لقائمة أفلام الرسوم المتحركة لشركة Universal. مما أتاح لها الوصول إلى أفلام Illumination و Dreamworks مثل Minions: The Rise of Gru.


بالإضافة إلى ذلك كشفت وكالة بلومبرج أن شركة البث قد أبرمت شراكة مع Moonbug Entertainment لعروض جديدة بناءً على برامج يوتيوب الشهيرة CoComelon و Blippi و Little Baby Bum.

 

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
ae617a3f-65bb-4a69-b9f9-ea808e0453f6

قراصنة إيران يستخدمون فيسبوك

20200509_5eb6b1d14f86e

تشفير الملفات في ويندوز 10 عبر EFS

20190511052813887

جوجل تعيد تصميم رموزها التعبيرية

apple-app-store-icon-1

أمازون طلبت من آبل إزالة Fakespot

shutterstock_161227916

نصائح هامة لتفادي ارتفاع درجة حرارة هاتفك في الطقس الحار

tghyr-syas-alkhsosy-fy-oatsab-ythyr-tsaoelat-aand-almstkhdmyn

إصدار جديد من واتسآب يثير اعجاب المستخدمين

أخبار متعلقة
EbDPcpOXYAEJc52

كيفية العثور على أفضل عروض وأفلام نتفليكس