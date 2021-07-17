ميزة جديدة من نتفليكس تنبيه الآباء بمحتوى ما يشاهده أطفالهم

الوكيل الإخباري - تطلق منصة نتفليكس ميزتين جديدتين تبرزان برامج الأطفال، ومن المفترض أن تساعد الأداتان في تسهيل العثور على المحتوى المناسب للعمر في نسخة الأطفال من خدمة البث.





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ويرى المشتركون قائمة جديدة لأفضل 10 حسابات مقيدة بحسب العمر التي تصنف برامج وأفلام الأطفال الأكثر شهرة.



وتعمل الأداة على إبراز العناوين الأكثر شيوعًا عبر الخدمة، التي غالبًا ما تكون جديدة ومبتكرة. مما قد يجعل العثور على شيء يتم بثه أقل صعوبة.

وتقول نتفليكس إن لوحة المتصدرين يتم تحديثها يوميًا لتعكس ما يشاهده عملاؤها البالغ عددهم 208 ملايين في 93 دولة حول العالم.



ويمكن للمشاهدين الوصول إلى أفضل 10 في الصفحة الرئيسية للأطفال أو في قسم الجديد والشائع في شريط القائمة عبر الأجهزة، باستثناء Apple TV.



ولمساعدة الآباء على تتبع ما يشاهده أطفالهم، ترسل نتفليكس أيضًا رسالة إخبارية نصف شهرية بالبريد الإلكتروني مليئة بالتوصيات بناءً على عادات مشاهدة الأطفال. بما في ذلك تفضيلاتهم المواضيعية ونصائح حول أدوات الرقابة الأبوية في جهاز البث.



ويصل ذلك إلى البريد الوارد للآباء الذين لديهم حساب أطفال تم إعداده بدءًا من 16 يوليو.

وتصل الميزات مع زيادة نتفليكس لمحتوى الأطفال في مواجهة المنافسة الشديدة من المنافسين الأخرين.



ومددت الشركة صفقة الترخيص الأمريكية لقائمة أفلام الرسوم المتحركة لشركة Universal. مما أتاح لها الوصول إلى أفلام Illumination و Dreamworks مثل Minions: The Rise of Gru.



بالإضافة إلى ذلك كشفت وكالة بلومبرج أن شركة البث قد أبرمت شراكة مع Moonbug Entertainment لعروض جديدة بناءً على برامج يوتيوب الشهيرة CoComelon و Blippi و Little Baby Bum.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية







