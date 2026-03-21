السبت 2026-03-21 02:17 م

ميزة جديدة من "واتسآب".. تعرفوا إليها

ميزة جديدة من "واتسآب" طال انتظارها.. تعرفوا إليها
السبت، 21-03-2026 11:38 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة «ميتا» عن تحديث جديد يتيح للأطفال دون سن 13 عاماً استخدام تطبيق «واتساب»، من خلال حسابات خاضعة لإدارة وإشراف الوالدين، في خطوة تأتي وسط تصاعد الضغوط العالمية لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت.اضافة اعلان



وأوضحت الشركة أن الآباء أو الأوصياء سيتمكنون من إنشاء حسابات لأطفالهم وربطها بحساباتهم الخاصة، مع التحكم الكامل في إعداداتها، على أن تكون هذه الحسابات محدودة الوظائف، وتقتصر على إرسال الرسائل وإجراء المكالمات، دون إتاحة ميزات مثل القنوات أو الحالات أو أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن الحسابات ستتضمن إعدادات خصوصية صارمة بشكل افتراضي، مع إمكانية تحديد الجهات التي يمكنها التواصل مع الطفل، إلى جانب مراقبة الأنشطة داخل التطبيق.

وتشمل التحديثات أيضاً أدوات رقابة إضافية، مثل تنبيهات للآباء عند إضافة جهات اتصال جديدة أو الانضمام إلى مجموعات، فضلاً عن حماية الحساب برمز سري خاص بالوالدين، مع حجب بعض الخصائص الحساسة مثل الرسائل ذاتية الاختفاء أو مشاركة الموقع الجغرافي.

وأكدت «ميتا» أن المحادثات ستظل مشفرة بالكامل، بما يحافظ على خصوصية المستخدمين، رغم القيود المفروضة على الحسابات.

ويأتي هذا التوجه في ظل مطالب متزايدة بتوفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، بالتزامن مع اتجاه عالمي نحو تشديد القوانين المتعلقة باستخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي.
 
 


