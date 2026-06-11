ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها

وتسمح الميزة بإضافة رقم هاتف ثانٍ والتبديل بين الحسابين مباشرة داخل التطبيق، مع الاحتفاظ بسجل المحادثات والإشعارات وإعدادات الخصوصية لكل حساب بشكل مستقل.
ويمكن تفعيل الحساب الثاني من خلال الإعدادات واختيار «إضافة حساب»، ثم استكمال خطوات إعداد الرقم الجديد، سواء عبر شريحة SIM أو شريحة إلكترونية eSIM.
ويُنهي هذا التحديث أحد أبرز القيود التي واجهت مستخدمي آيفون لسنوات، كما يجعل نسخة iOS أكثر توافقاً مع أندرويد الذي حصل على دعم الحسابات المتعددة منذ عام 2023. وبدأ واتساب طرح الميزة تدريجياً للمستخدمين حول العالم.
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