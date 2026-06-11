ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها

الوكيل الإخباري- أتاح تطبيق واتساب ميزة جديدة لمستخدمي هواتف آيفون تُمكّنهم من تشغيل حسابين مختلفين على الجهاز نفسه عبر التطبيق الرئيسي، دون الحاجة إلى استخدام تطبيق إضافي أو هاتف آخر.

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وتسمح الميزة بإضافة رقم هاتف ثانٍ والتبديل بين الحسابين مباشرة داخل التطبيق، مع الاحتفاظ بسجل المحادثات والإشعارات وإعدادات الخصوصية لكل حساب بشكل مستقل.



ويمكن تفعيل الحساب الثاني من خلال الإعدادات واختيار «إضافة حساب»، ثم استكمال خطوات إعداد الرقم الجديد، سواء عبر شريحة SIM أو شريحة إلكترونية eSIM.