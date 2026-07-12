ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها

وتعمل الميزة على ترجمة الرسائل الفردية أو رسائل المجموعات والقنوات، مع إمكانية تفعيل الترجمة التلقائية لبعض المحادثات، كما تتم معالجة الترجمة داخل الجهاز للحفاظ على خصوصية المستخدمين وعدم إرسال الرسائل إلى خوادم واتساب أو ميتا.
وتُطرح الميزة تدريجياً للمستخدمين، مع خطط لتوسيع اللغات المدعومة مستقبلاً.
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