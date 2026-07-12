ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها

09:42 ص

الوكيل الإخباري- يواصل "واتساب" تطوير ميزاته، حيث أطلق خاصية ترجمة الرسائل مباشرة داخل التطبيق، ما يتيح للمستخدمين فهم المحادثات بلغات مختلفة دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية. اضافة اعلان





وتعمل الميزة على ترجمة الرسائل الفردية أو رسائل المجموعات والقنوات، مع إمكانية تفعيل الترجمة التلقائية لبعض المحادثات، كما تتم معالجة الترجمة داخل الجهاز للحفاظ على خصوصية المستخدمين وعدم إرسال الرسائل إلى خوادم واتساب أو ميتا.



وتُطرح الميزة تدريجياً للمستخدمين، مع خطط لتوسيع اللغات المدعومة مستقبلاً.









