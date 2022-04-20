ميزة جديدة.. واتساب يختبر إخفاء آخر ظهور لجهات اتصال محددة

الوكيل الاخباري- طرح تطبيق ”واتساب“، ميزة جديدة لمستخدمي النسخة التجريبية لمنصته الرقمية لأنظمة تشغيل ”iOS“ و“أندرويد“ تتعلق بحالة ظهورهم على التطبيق.



وذكرت الشركة أن الميزة الجديدة ستضيف المزيد من الخصوصية والتحكم للمستخدمين، حيث سيمكنهم ذلك من إخفاء حالة ”آخر ظهور لجهات اتصال محددة.



ويقدم ”واتساب“ 3 خيارات لإخفاء حالة ”آخر ظهور“؛ الأولى، هي الجميع، مما يعني أن حالة الظهور ستكون مرئية للجميع، والخيار الثاني هو ”جهات الاتصال الخاصة بي“، وهذا يعني أن الحالة ستظهر لجهات الاتصال المحفوظة أرقامهم على الهاتف، وأخيرًا خيار ”لا أحد“، وهو مخصص للأشخاص الذين لا يريدون ظهور آخر حالة ظهور الخاصة بهم لأي شخص.

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