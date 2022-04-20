الأربعاء 20-04-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع تدفقات الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا

إنستغرام تتيح جمع التبرعات من خلال زر في فيديوهات Reels"‎"

حبس مدير بإحدى البلديات ومقاول 3 سنوات بتهمة التزوير

ميزة جديدة.. واتساب يختبر إخفاء آخر ظهور لجهات اتصال محددة

الفراية: 512 موقوفا في مراكز الإصلاح بتهمة الإتاوات

حصار النفط يكبد ليبيا فاقد إنتاج بأكثر من 550 ألف برميل يوميا

الهواري يوعز بنقل طفلة مصابة بضمور العضلات لمستشفى الملكة رانيا العبدالله

الأمير الحسن يكتب: مدينة السلام ودروب الآلام

النواب يجرّم الغش في المقاولات - تفاصيل

الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو

الأربعاء، 20-04-2022 03:25 م

ميزة جديدة.. واتساب يختبر إخفاء آخر ظهور لجهات اتصال محددة

Untitled56782345678909


الوكيل الاخباري- طرح تطبيق ”واتساب“، ميزة جديدة لمستخدمي النسخة التجريبية لمنصته الرقمية لأنظمة تشغيل ”iOS“ و“أندرويد“ تتعلق بحالة ظهورهم على التطبيق.

وذكرت الشركة أن الميزة الجديدة ستضيف المزيد من الخصوصية والتحكم للمستخدمين، حيث سيمكنهم ذلك من إخفاء حالة ”آخر ظهور لجهات اتصال محددة.

ويقدم ”واتساب“ 3 خيارات لإخفاء حالة ”آخر ظهور“؛ الأولى، هي الجميع، مما يعني أن حالة الظهور ستكون مرئية للجميع، والخيار الثاني هو ”جهات الاتصال الخاصة بي“، وهذا يعني أن الحالة ستظهر لجهات الاتصال المحفوظة أرقامهم على الهاتف، وأخيرًا خيار ”لا أحد“، وهو مخصص للأشخاص الذين لا يريدون ظهور آخر حالة ظهور الخاصة بهم لأي شخص.

اضافة اعلان

 

ارم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
444-13

إنستغرام تتيح جمع التبرعات من خلال زر في فيديوهات Reels"‎"

LYNXNPEI3J004_M

تراجع مشتركي نتفليكس للمرة الأولى منذ 10 سنوات

420221813355984872083

مصادر تكشف خطة ماسك لتمويل الاستحواذ على تويتر

هواتف ذكية- (أرشيفية)

شهر رمضان يقفز باستخدام الإنترنت المحمول في مصر

a6e30d0f-0ef5-4150-bbd5-1d6308530cd6.jpeg

تحديث جديد من تيليغرام يشمل تغييرات جذرية

dac47082e047832994623c2b02574839

لمستخدم غوغل وفيسبوك.. احم خصوصيتك الآن بـ30 ثانية

أخبار متعلقة
تطبيق واتساب

واتساب.. ميزة إيجابية وسلبية في آن واحد

3202229161353795564706

واتساب يكشف.. تحسينات رائعة على الرسائل الصوتية قريباً

0000-11

واتساب تعلن تحديثات جديدة للرسائل الصوتية

7226-1946087532

بعد سنوات من تمتع مستخدمي آيفون بها.. واتساب تبدأ باختبار هذه الميزة

3202219161721828770200

إتاحة التواصل بين واتساب وسناب شات وتليغرام

120146-220660035

تحذير من تهديد جديد يستهدف مستخدمي واتساب