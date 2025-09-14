ميزة جديدة يترقبها مستخدمي واتساب

08:17 ص

الوكيل الإخباري- يختبر تطبيق المراسلة "واتساب"، المملوك لشركة ميتا، ميزة لنظام "iOS" تعمل على ترتيب الردود على رسالة في سلسلة منظمة.





وعند طرح هذه الميزة، سيظهر مؤشر جديد في فقاعة الرسالة يعرض عدد الردود المرتبطة بتلك الرسالة، ويفتح سلسلة تضم هذه الردود.



وستعرض هذه السلسلة جميع الردود المرتبطة بالرسالة الأصلية بترتيب زمني لسهولة القراءة، فيما سيظل كل رد يُضاف إلى السلسلة جزءًا من المحادثة الأصلية، بحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في تحديثات تطبيق واتساب.



وعند الرد على رسالة داخل هذه السلسلة، يمكن للمستخدمين إما الرد على أحدث رسالة أو اختيار رسالة أخرى في السلسلة للرد عليها. وفي هذه الحالة، قد يظهر الرد الجديد مُصنّفًا بـ "رد متابعة" (Follow-up reply) للإشارة إلى أنه يتعلق برد سابق، وليس ردًا على الرسالة الأصلية.



وتتيح سلاسل المحادثات للمستخدمين التركيز على نقاش واحد دون تشتيت انتباههم برسائل غير ذات صلة في المحادثة الرئيسية، حيث تعمل كل سلسلة كمحادثة فرعية مرتبطة برسالة محددة، مما يُحافظ على تنظيم الردود وترابطها.



ويُعد نظام الردود المُهيكلة هذا مفيدًا بشكل خاص في المحادثات الجماعية، حيث يمكن أن تظهر العديد من الردود في غضون دقائق.



ويُوفر مؤشر الردود في فقاعة الرسالة عدادًا ونقطة دخول إلى سلسلة الردود، ويتيح للمستخدمين معرفة عدد الردود المُرسلة بنظرة واحدة، والنقر لفتح سلسلة الردود على الفور.



ستعمل ميزة سلاسل الردود مع الرسائل الجديدة فقط عند طرح الميزة، حيث سيبدأ "واتساب" تلقائيًا في إنشاء سلاسل للردود المرسلة لكل رسالة بعد تفعيل الميزة.



وتتوفر هذه الميزة في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب لنظام "iOS"، ومن المتوقع طرحها لكل المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.