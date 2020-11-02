ميزة خفية بـ متصفح كروم تساعدك على القراءة لاحقا

الوكيل الإخباري _ تعد ميزة القراءة لاحقا أحد المزايا التي تفتقر إلى بعض منتجات شركة جوجل، الا ان أحدث إصدار من منتصفح جوجل كروم يحتوي على ميزة القراءة لاحقا السرية، والتي ستمكن مستخدمي متصفح عملاقة التقنية من حفظ علامات التبويب التي تحتوي على معلومات مهمة تحتاج لقراءتها لاحقا.



حيث ستمكن ميزة القرءاة لاحقا لمستخدمي جوجل كروم من حفظ علامة تبويب لتتم قراءتها في وقت لاحق.

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حيث لا يتم طرح الإضافة افتراضيا مع أي تحديث للمتصفح بل يجب على المستخدمين تمكينها باستخدام الخطوات التالية:





1. افتح متصفح جوجل كروم على جهازك.



2. ادخل اللينك التالي chrome://flags/#read-later، في شريط العنوان لتنشيط علامة متصفح كروم.



3. بمجرد تمكين الميزة، ستتم إضافة خيار جديد إلى قائمة النقر بزر الموس الأيمن.



4. يمكنك النقر فوق علامة تبويب متصفح جوجل كروم، وبمجرد تحديد الخيار الجديد "القراءة لاحقا"، سيغلق التبويب ويضيف رابط إلى مجلدات الإشارات المرجعية التي تسمى "قائمة القراءة".



5. تستطيع الوصول إلى مجلد القراءة لاحقا من خلال الزر الموجود على الجانب الأيمن من شريط الإشارات "قائمة القراءة".



6. عند الضغط على "قائمة القراءة"، ستظهر قائمة منسدلة تجمع كل علامات التويب التي تم حفظها، إلى جانب علامات التبويب التي تمت قراءتها.

المصدر : صدى البلد

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