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الأحد، 23-10-2022 04:44 م

ميزة خفية في غوغل لعشاق ستار تريك

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الوكيل الإخباري-قدمت غوغل ميزة جديدة من خلال إعداد بحث مخفي لعشاق سلسلة ستار تريك في الذكرى السنوية للبث الأول للسلسلة.

وبحسب ما ورد، أطلقت الشركة على المشروع اسم ماجل باريت، وهي الممثلة الأمريكية التي لعبت دور إحدى الشخصيات في المسلسل التلفزيوني الأصلي "ستار تريك". وإذا لم تكن هذه دليلاً كافياً على حب غوغل العميق واحترامها للعرض، فقد خصصت الشركة إعداد بحث مخفي سيقدره عشاق ستار تريك.

و يكشف الغوص العميق في تفضيلات محرك البحث أن كلينغون المعروفة باسم اللغة الرسمية التي يتحدث بها الكلينغون، وهو جنس فضائي وهمي في عالم ستار تريك مدرج كخيار لغة متاح.

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وإذا انتقلت إلى علامة التبويب "اللغات" في إعدادات بحث غوغل وقمت بتوسيع قائمة اللهجات التي يمكنك تعيينها عبر جميع منتجات غوغل المتوافقة، فيمكنك اختيار لغة كلينغون وحفظ التغيير والبدء في الاستمتاع بغوغل على طريقة ستار تريك.

وعند تشغيل google.com سيتم الترحيب بك ببعض روابط الصفحة الرئيسية المكتوبة بلغة كلينغون بدلاً من أزراء غوغل المعتادة.
ولا تزال نتائج بحث غوغل تظهر باللغة الإنجليزية في الغالب، حتى إذا قمت بكتابة عبارة بحث مكتوبة بلغة كلينغون، و تُستبعد أيضاً تطبيقات غوغل الشائعة الأخرى مثل جيميل وخرائط غوغل من متعة الترجمة.

ويمكنك بدلاً من ذلك تشغيل مساعد غوغل وتجربة بعض الميزات المضمنة المخفية التي تشيد أيضاً بالمسلسل التلفزيوني المحبوب، بحسب موقع سلاش غير.

 

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