الخميس 19-11-2020
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الخميس، 19-11-2020 11:13 ص

ميزة عظيمة قادمة إلى تطبيق واتساب .. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري _ يعمل تطبيق  التراسل الفوري الشهير واتساب على تطوير ميزة جديدة يرغب بها جميع المستخدمين حول العالم.

وعلى الرغم من بسلطتها الا انها مفيدة جدا، حيث ستسمح لـ 2 مليار مستخدم حول العالم من إرسال فيديوهات صامتة بدون صوت.

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وتعد ميزة إزالة الصوت من الفيديو قبل إرساله قيد التطوير حاليا، وستكون متاحة لتطبيق واتساب من خلال تحديث مستقبلي لهواتف أندرويد.

المصدر : صدى البلد 

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