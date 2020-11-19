ميزة عظيمة قادمة إلى تطبيق واتساب .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يعمل تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب على تطوير ميزة جديدة يرغب بها جميع المستخدمين حول العالم.



وعلى الرغم من بسلطتها الا انها مفيدة جدا، حيث ستسمح لـ 2 مليار مستخدم حول العالم من إرسال فيديوهات صامتة بدون صوت.

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وتعد ميزة إزالة الصوت من الفيديو قبل إرساله قيد التطوير حاليا، وستكون متاحة لتطبيق واتساب من خلال تحديث مستقبلي لهواتف أندرويد.



المصدر : صدى البلد

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