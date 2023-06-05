ميزة فريدة في 'بلاي ستايشن 5' لتسهيل الألعاب

الوكيل الإخباري - تضمنت جهود سوني المستمرة لجعل بلاي ستايشن 5 وحدة التحكم الرئيسية بذل جهد خاص نحو تضمين ميزات إمكانية الوصول المهمة.



وأصبحت الألعاب هواية شائعة على نطاق واسع، لذا فإن الميزات الإضافية تساعدها في الوصول إلى جمهور أوسع من الأفراد الذين قد يكون لديهم احتياجات مختلفة. وتشتمل مجموعة إمكانية الوصول في بلاي ستايشن 5 على ميزات مفيدة مثل تعيين الأزرار المخصصة، وتكبير الشاشة، وتعديل لون النص وحجمه، ونسخ الدردشة، والتسميات التوضيحية المغلقة.

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ومن المعروف أن العديد من الألعاب، حتى تلك التي تركز على الحركة، تميل إلى أن تكون ثقيلة بعض الشيء في النص. وإذا لم يتمكن اللاعب، لأي سبب من الأسباب، من قراءة الكلمات الموجودة على الشاشة بمفرده، فسوف يفقد جزءًا كبيراً من التجربة. ولعلاج هذا الأمر، أضافت سوني ميزة وصول مفيدة بشكل خاص إلى بلاي ستايشن 5 - قارئ الشاشة. وبمساعدة قارئ الشاشة، لا يزال بإمكانك تجربة مكونات نص اللعبة، حتى إذا كنت تواجه مشكلة في كتابة النص بنفسك.

ما هو قارئ الشاشة وكيف تستخدمه؟



يعد قارئ الشاشة أحد الميزات العديدة المتوفرة في مجموعة إمكانية الوصول في بلاي ستايشن 5. باختصار، إنه راوي رقمي يمكنه تلقائياً تحليل وقراءة أي نص يظهر على الشاشة أثناء استخدام بلاي ستايشن 5. هذا يعني أن قارئ الشاشة يمكنه أيضاً توفير إرشادات مسموعة للتشغيل العام لوحدة تحكم بلاي ستايشن 5، وهو سبب مفيد آخر لتشغيله.



ويعد تنشيط قارئ الشاشة الخاص بـ بلاي ستايشن 5 أمراً بسيطاً مثل قلب مفتاح في إعدادات وحدة التحكم.

من شاشة الصفحة الرئيسية لجهاز بلاي ستايشن 5، افتح قائمة الإعدادات.

افتح خيارات الوصول.

افتح علامة التبويب "قارئ الشاشة".

قم بتنشيط مفتاح تبديل تمكين قارئ الشاشة.



من قائمة خيارات قارئ الشاشة، يمكنك أيضاً التحكم في المعدل الذي يتحدث به الراوي ، سواء كان يستخدم صوتاً ذكورياً أم مؤنثاً، ومستوى صوت السرد. إضافة إلى ذلك، في حين أن اللغة الافتراضية لقارئ الشاشة مضبوطة على لغة وحدة التحكم الخاصة بك، فإن قارئ الشاشة لديه دعم كامل لـ 12 لغة مختلفة. تشمل اللغات المدعومة العربية والهولندية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والكورية والبولندية والبرتغالية والروسية والإسبانية.



أخيراً، يمكنك استخدام وحدة التحكم الخاصة بك لبدء السرد وإيقافه في منتصف الطريق. اضغط على زري PS و Triangle معًا لإيقاف السرد وتشغيله أو اضغط على زري PS و R1 لبدء السرد من البداية. إذا سئمت يوماً من سماع الراوي أو قمت بتمكينه عن طريق الخطأ، فيمكنك دائماً تبديله مرة أخرى من قائمة خيارات قارئ الشاشة.

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