ميزة في خرائط غوغل تساعد على توفير الوقت والوقود

وتعتمد الميزة على تحليل الازدحام، وانحدار الطرق، وعدد مرات التوقف والانطلاق، ثم تقترح مسارًا يحمل رمز الورقة الخضراء، ويُتوقع أن يستهلك وقودًا أو طاقة أقل من المسارات الأخرى، حتى وإن لم يكن الأقصر.
ويمكن تفعيلها عبر إعدادات التنقل في تطبيق Google Maps، كما تدعم السيارات الكهربائية والهجينة من خلال اقتراح مسارات أكثر كفاءة، بما يسهم في تقليل الانبعاثات وإطالة عمر البطارية.
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