الأربعاء 04-01-2023
الوكيل الاخباري

حبس شخص سنتين لممارسته البلطجة على والده

هام من توزيع الكهرباء حول فواتير الكهرباء خلال الشتاء

الأرصاد: القطرانة أعلى هطول مطري لغاية صباح اليوم

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل قصيرة إلى أبوظبي

السلطة الفلسطينية ترحب بالإجماع الدولي الرافض لاقتحام بن غفير للأقصى

الحكومة: إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال وعليها التوقف عن التصعيد

مصفاة البترول: لم نعلن عن شواغر لوظائف جديدة

الاحتلال يصيب العشرات بالاختناق في بيت لحم

الأردنيون استهلكوا أكثر من 751 ألف اسطوانة غاز في 3 أيام

الأمن : العثور على جثة شخص مفقود جرفته السيول في مادبا

الأربعاء، 04-01-2023 11:56 ص

ميزة في متصفح كروم تجعل التنزيلات أكثر أمانا

thumb


الوكيل الإخباري - يحتوي متصفح غوغل كروم على مجموعة واسعة من ميزات الأمان والخصوصية، وتتمثل إحدى ميزات الأمان هذه في القدرة على تحذير المستخدمين من التنزيل غير الآمن، والتي تعرف أيضاً باسم التنزيل من موقع ويب يستخدم HTTP بدلاً من HTTPS.

يطلق كروم على هذه الميزة "استخدام الاتصالات الآمنة دائماً”. يقوم هذا الخيار تلقائياً "بترقية التنقلات إلى HTTPS وتحذير المستخدمين قبل تحميل المواقع التي لا تدعمها".

فيما يلي كيفية تمكين هذه الميزة على متصفح كروم، بحسب ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني:

أولاً، قم بتحديث غوغل كروم إلى أحدث إصدار واتبع الخطوات أدناه:
1- افتح متصفح كروم
2- توجه إلى الإعدادات -> الخصوصية والأمان -> الأمان
3- قم بتمكين استخدام تبديل الاتصالات الآمنة دائماً.

 بمجرد تمكين الخيار، سيحاول كروم تلقائياً الانتقال إلى HTTPS إذا كان موقع الويب يدعمه أو كان الامتداد متاحاً. سيكون التنزيل أكثر أماناً نسبياً مقارنة بإصدار HTTP للموقع.

ووفقاً لتقرير حديث، تخطط غوغل لتقديم ميزة جديدة مرتقبة إلى كروم من شأنها حظر التنزيلات غير الآمنة تماماً. لا تزال هذه الميزة قيد التطوير وستكون متاحة في وقت قريب. 

اضافة اعلان

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Windows_10_Free_Upgrade

كيفية ترقية ويندوز 8.1 إلى ويندوز 10

2023_1_3_17_26_50_119 (1)

تعرف على إتيكيت كتابة الرسائل النصية

464423

غوغل تختبر المظهر الجديد لتطبيق يوتيوب على أندرويد

12202231165124307205251

هل يجبر "واتساب" مستخدميه على دفع اشتراك شهري؟

أفضل 5 متصفحات بديلة لمتصفح جوجل كروم

5 نصائح تجعل غوغل كروم أكثر خصوصية

11-1-2021_10_21_49_GomhuriaOnline_1610353309

تيليجرام يطرح ميزة 'الوسائط الخفية' في الرسائل

أخبار متعلقة
أفضل 5 متصفحات بديلة لمتصفح جوجل كروم

5 نصائح تجعل غوغل كروم أكثر خصوصية