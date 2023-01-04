ميزة في متصفح كروم تجعل التنزيلات أكثر أمانا

الوكيل الإخباري - يحتوي متصفح غوغل كروم على مجموعة واسعة من ميزات الأمان والخصوصية، وتتمثل إحدى ميزات الأمان هذه في القدرة على تحذير المستخدمين من التنزيل غير الآمن، والتي تعرف أيضاً باسم التنزيل من موقع ويب يستخدم HTTP بدلاً من HTTPS.



يطلق كروم على هذه الميزة "استخدام الاتصالات الآمنة دائماً”. يقوم هذا الخيار تلقائياً "بترقية التنقلات إلى HTTPS وتحذير المستخدمين قبل تحميل المواقع التي لا تدعمها".



فيما يلي كيفية تمكين هذه الميزة على متصفح كروم، بحسب ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني:



أولاً، قم بتحديث غوغل كروم إلى أحدث إصدار واتبع الخطوات أدناه:

1- افتح متصفح كروم

2- توجه إلى الإعدادات -> الخصوصية والأمان -> الأمان

3- قم بتمكين استخدام تبديل الاتصالات الآمنة دائماً.



بمجرد تمكين الخيار، سيحاول كروم تلقائياً الانتقال إلى HTTPS إذا كان موقع الويب يدعمه أو كان الامتداد متاحاً. سيكون التنزيل أكثر أماناً نسبياً مقارنة بإصدار HTTP للموقع.



ووفقاً لتقرير حديث، تخطط غوغل لتقديم ميزة جديدة مرتقبة إلى كروم من شأنها حظر التنزيلات غير الآمنة تماماً. لا تزال هذه الميزة قيد التطوير وستكون متاحة في وقت قريب.



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