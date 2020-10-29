ميزة قاتلة من واتساب تصل إلى هاتفك قريبا

الوكيل الإخباري _ على الرغم من وجود الكثير من الميزات التي من الممكن أن تنال إعجاب مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب الا ان هناك بعض القيود التي تؤرق المستخدمين، ابرزها أن واتساب لا يعمل إلا على جهاز واحد فقط، بالتالي لا يمكن استخدام رقم هاتف واحد على أكثر من جهاز في نفس الوقت.

اضافة اعلان





لذا يعمل واتساب على تطوير إضافة جديدة وصفت " بـ "القاتلة"، حيث ستكون خاصية دعم الأجهزة المتعددة أول ميزة سيتم طرحها خلال الفترة القادمة.

حيث سيسمح لك بربط حسابك بجهاز آخر فقط، إلى جانب ميزة تتيح لك معرفة أي جلسة حاليا نشطة، وهي تشبه إلى حد كبير واجهة الويب الحالية لتطبيق واتساب، على الرغم من أنها تشير إلى أنك ستتمكن من الوصول إلى حسابك على واتساب من أي جهاز آخر غير إصدار سطح المكتب.



كما تسعى المنصة المملوكة لشركة فيسبوك لمعالجة بعض القيود المحبطة في نظامها الأساسي، لذا يعمل فريق واتساب منذ أكثر من عام على تطوير ميزة ربط ومزامنة حسابات واتساب عبر العديد من الأجهزة في وقت واحد، بدلا من ربط هاتفك الذكي بإصدار الويب لعرض الرسائل.



المصدر : صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة







