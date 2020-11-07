السبت 07-11-2020
الوكيل الاخباري

الهند تسجل 577 وفاة و 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

التنمية: متسولون يمتلكون مركبات فارهة وشركات خاصة

إثر تفشي كورونا .. رسائل حكومية للأردنيين

وفيات السبت 7/11/2020

الداخلية: الفيديوهات المتداولة قديمة

أسعار الذهب السبت 7/11/2020

ارتفاع قليل على درجات الحرارة

شاهد بالصور ... الدفاع المدني يُزيل صخرة خطرة على طريق اربد عمان

ليبيا تسجل 8 وفيات و 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا

رئيسة مجلس النواب الأمريكي تصف بايدن بـ الرئيس الأمريكي المنتخب




السبت، 07-11-2020 11:25 ص

ميزة قوية بـ واتساب تمنع المتسللين من قراءة رسائلك

WhatsApp-Chat-App-Update-1198434-590x330


الوكيل الإخباري _ يسعى تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب لجذب عدد اكبر من المستخدمين حيث يعمل على تطوير ميزاته باستمرار ، ومن بين أقوى المزايا التي يقدمها واتساب والتي لا تتوفر في تطبيقات التراسل الأخرى، هي ميزة الحماية والأمان قفل التطبيق باستخدام بصمة الاصبع.

اضافة اعلان
 

حيث تعمل هذه الميرة على حماية خصوصيتك، وهي ميزة مفيدة لمنع المتسللين من تفقد رسائل واتساب الخاصة بك دون إذنك.
تعرف على طريقة تفعيل ميزة القفل باستخدام بصمة الإصبع على واتساب :



1. افتح تطبيق "واتساب" WhatsApp على جهاز الـ "أندرويد" Android الخاص بك، ثم انقر على الثلاث نقاط الرأسية في الركن الأيمن العلوي من التطبيق، ثم انقر على خيار "الإعدادات Settings".


2. اضغط على خيار "الحساب Account " في قائمة "الإعدادات"، ثم انقر فوق "الخصوصية Privacy" في قائمة "الحساب".


3. مرر لأسفل للعثور على الخيار الأخير هو "قفل ببصمة الإصبع" والذي يكون معطل بشكل افتراضي حتى تقم بتمكينه وفقا لإعدادات هاتفك.


4. قم بتمكين زر "فتح بصمة الإصبع"، وبقيامك بذلك، سيكون عليك تأكيد بصمة إصبعك عن طريق لمس مستشعر بصمة هاتفك الذكي، ولكن يجب أن تقوم بحفظها اولا ضم إعدادات هاتفك إذا كان يعمل قفل الحماية بالمقاييس الحيوية بصمة الإصبع.

 

 

المصدر : صدى البلد 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
f1f46e86-7d33-4d74-92a4-6d6b3993fc02_16x9_1200x676

واتساب يتيح خدمة غير مسبوقة لـ 400 مليون مستخدم فقط.. تعرف عليها

سك

ابتكار روسي لجهاز مضخة الإنسولين

baaz-3

إطلاق النسخة التجريبية لمنصة باز للتواصل الاجتماعي

86ac8c503f7ed3f7dc75864181fb8d20

تويتر يحظر تغريدة لترامب بشأن الانتخابات

تعلن-روسيا-موعد-اختبار-أنظمة-الإنقاذ-لمركبتها-القمرية

أول مركبة فضائية فى طريقها للمحطة الدولية تحمل رواد روس

160445412814834600

فيسبوك وتويتر يعلقان آلاف الحسابات

أخبار متعلقة
f1f46e86-7d33-4d74-92a4-6d6b3993fc02_16x9_1200x676

واتساب يتيح خدمة غير مسبوقة لـ 400 مليون مستخدم فقط.. تعرف عليها

1-1203389

طريقة الرد على رسائل واتساب بدون إظهار اتصالك بالإنترنت

202004011148364836

واتسآب يطرح ميزة جديدة تسهل حذف الملفات والصور

image

تجنب ميزة الرسائل الجديدة في واتساب!

WhatsApp-chat-service

واتسآب يكشف عن أهم ميزة في العام لجميع المستخدمين

881785

استخدامه بمقابل مادي.. واتساب يؤكد فرض رسوم على مستخدميه