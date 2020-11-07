ميزة قوية بـ واتساب تمنع المتسللين من قراءة رسائلك

الوكيل الإخباري _ يسعى تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب لجذب عدد اكبر من المستخدمين حيث يعمل على تطوير ميزاته باستمرار ، ومن بين أقوى المزايا التي يقدمها واتساب والتي لا تتوفر في تطبيقات التراسل الأخرى، هي ميزة الحماية والأمان قفل التطبيق باستخدام بصمة الاصبع.

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حيث تعمل هذه الميرة على حماية خصوصيتك، وهي ميزة مفيدة لمنع المتسللين من تفقد رسائل واتساب الخاصة بك دون إذنك.

تعرف على طريقة تفعيل ميزة القفل باستخدام بصمة الإصبع على واتساب :





1. افتح تطبيق "واتساب" WhatsApp على جهاز الـ "أندرويد" Android الخاص بك، ثم انقر على الثلاث نقاط الرأسية في الركن الأيمن العلوي من التطبيق، ثم انقر على خيار "الإعدادات Settings".





2. اضغط على خيار "الحساب Account " في قائمة "الإعدادات"، ثم انقر فوق "الخصوصية Privacy" في قائمة "الحساب".





3. مرر لأسفل للعثور على الخيار الأخير هو "قفل ببصمة الإصبع" والذي يكون معطل بشكل افتراضي حتى تقم بتمكينه وفقا لإعدادات هاتفك.





4. قم بتمكين زر "فتح بصمة الإصبع"، وبقيامك بذلك، سيكون عليك تأكيد بصمة إصبعك عن طريق لمس مستشعر بصمة هاتفك الذكي، ولكن يجب أن تقوم بحفظها اولا ضم إعدادات هاتفك إذا كان يعمل قفل الحماية بالمقاييس الحيوية بصمة الإصبع.



المصدر : صدى البلد

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