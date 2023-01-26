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الخميس، 26-01-2023 03:53 م

ميزة مخفية على آيفون تساعد على النوم

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الوكيل الإخباري - هناك الكثير من التطبيقات المتاحة لمستخدمي آيفون التي يمكنها تشغيل الضوضاء البيضاء مثل الأمواج المتلاطمة أو المطر اللطيف، ولكن هل تعلم أن هناك أداة ضوضاء بيضاء مضمنة مباشرة في جهاز آيفون تساعدك على النوم؟

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وتوجد ميزة أصوات الخلفية الأقل شهرة في قسم إمكانية الوصول بجهاز آيفون، وتقدم العديد من الأصوات المختلفة.


كيفية تشغيل ميزة الضوضاء الخلفية المخفية لجهاز آيفون
يستغرق تشغيل ميزة ضوضاء الخلفية بجهاز آيفون بضع نقرات فقط على شاشة هاتفك. ستحتاج إلى جهاز آيفون يعمل بنظام iOS 15 أو أحدث، وليست هناك حاجة إلى معدات خاصة أخرى.


الخطوة الأولى: افتح تطبيق الإعدادات
ابحث عن تطبيق الإعدادات وافتحه على جهاز آيفون.

 

الخطوة الثانية: اضغط على إمكانية الوصول من قائمة الخيارات
قم بالتمرير لأسفل حتى تجد إمكانية الوصول واضغط عليها.

الخطوة الثالثة: حدد الصوت / المرئي
سيتعين عليك التمرير لأسفل قليلاً قبل أن تجد خيار الصوت / المرئي.

الخطوة الرابعة: اضغط على Background Sounds
حرك المفتاح الموجود بجوار أصوات الخلفية إلى وضع التشغيل لبدء تشغيل صوت المطر الافتراضي على الفور. يمكنك تحديد نوع الصوت الذي تريد سماعه عن طريق تحديد خيار الصوت. ويمكنك أيضاً ضبط مستوى الصوت، الذي يتم ضبطه بشكل مستقل عن صوت رنين جهاز آيفون والموسيقى.



ويوجد أيضاً خيار لمواصلة تشغيل صوت الخلفية حتى عند مشاهدة مقطع فيديو أو الاستماع إلى الموسيقى. ويوجد في الجزء السفلي مفتاح تبديل يخبر جهاز آيفون بالتوقف عن تشغيل أصوات الخلفية بمجرد قفل جهاز آيفون، بحسب موقع زد نت.

 

 

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