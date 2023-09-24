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الأحد، 24-09-2023 01:31 م

ميزة مخفية في آيفون تتعلق بـ اشعارات شاشة القفل

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الوكيل الإخباري- تحافظ شاشات القفل على خصوصية العمل الداخلي لهاتفك بشكل أو بآخر، ولكن إذا تركت هاتفك في مكان مفتوح مثل الطاولة، أو إذا كان لديك بعض الأصدقاء الفضوليين الذين يرغبون في النظر من فوق كتفك، فلا يزال من الممكن التطفل على إشعارات شاشة القفل الخاصة بك.

وإذا كنت تستخدم هاتف آيفون، فهناك حيلة خاصة يمكنك استخدامها للتأكد من أنك لا تزال تحصل على معلومات محدثة حول تطبيقاتك، من دون بث تفاصيل تلك المعلومات إلى أي شخص يمكنه رؤية هاتفك، بحسب موقع سلاش غير.

في حين أن كل تطبيق على جهاز آيفون لديه إعدادات إشعارات مستقلة خاصة به والتي يمكن تخصيصها في التطبيق نفسه، فإن هذه الإعدادات كلها مملوكة للإعدادات العامة المحددة في خيارات جهاز آيفون.. وضمن هذه الخيارات، يمكنك تخصيص كيفية ظهور فقاعات الإشعارات على شاشة القفل لديك، ما يحد من المعلومات بشكل انتقائي للحفاظ على خصوصيتك. 

على الشاشة الرئيسية لجهاز آيفون افتح تطبيق الإعدادات.

اضغط على الإخطارات.

ضمن قسم العرض كـ، حدد أحد خيارات عرض الإشعارات.

حدد "العدد" لتظهر جميع الإشعارات في الجزء السفلي من شاشة القفل كعدد فقاعي واحد.

حدد المكدّس لتجميع الإشعارات الخاصة بك بناءً على الوقت المستلم، مع أحدث إشعار في الجزء العلوي من المكدس.

حدد قائمة لعرض كافة الإشعارات الخاصة بك في قائمة رأسية تقليدية.

للحصول على أقصى قدر من الخصوصية، يعد وضع Count خيارك الأفضل، لأنه لن يعرض الإشعارات المحددة التي تتلقاها أو محتوياتها، بل يعرض فقط عدد الإشعارات التي لديك بالفعل.

عندما تريد رؤية المحتويات الفعلية لإشعاراتك، يمكنك فتح هاتفك، ويفضل أن يكون ذلك بعيداً عن أعين المتطفلين.

أسفل العرض كإعدادات، يمكنك أيضاً استخدام خيار إظهار المعاينات لتظهر المعاينات دائماً، فقط عندما يكون الهاتف مفتوحاً، أو لا تظهر أبداً.. إذا كنت تريد التأكد من عدم تمكن أي شخص من الحصول على تلميح حول موضوع إشعاراتك، فيمكنك تعطيل المعاينات، وبهذه الطريقة، سترى عندما يكون لديك إشعار تطبيق، ولكن ليس التفاصيل الفعلية للإشعار.

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