ميزة مخفية في أندرويد تساعدك إذا فقدت هاتفك

الوكيل الإخباري-لا شك أن فقدان الهاتف المحمول يشكل كابوساً حقيقياً مع احتفاظ المستخدمين بجميع الأرقام والصور والحسابات الشخصية وغير ذلك، ناهيك عن سعر الهاتف المحمول نفسه. ولحسن الحظ هناك ميزة مخفية في هاتف أندرويد تساعدك في العثور عليه عندما تفقده.



وبافتراض أنك تستخدم إصداراً أحدث من أندرويد، يمكنك تتبع هاتفك عبر خرائط غوغل وميزة "العثور على جهازي". وإذا تم تمكين هذا الإعداد، فيمكنك جعل الجهاز يصدر صوتاً عن بُعد، مما قد يسهل العثور على الهاتف إذا كان بالقرب منك مباشرة.



وفي أسوأ السيناريوهات، يمكن للميزة أيضاً محو جميع البيانات الموجودة على الهاتف إذا كان استردادها مستحيلاً. ومع ذلك، فهذه ليست خياراتك الوحيدة، فهناك ميزة أخرى للأمان في أندرويد يمكنك تمكينها بينما لا يزال الهاتف في حوزتك والتي قد تزيد من احتمالات استعادته إذا أضعت مكان الجهاز.



وتتيح لك بعض طرازات هواتف أندرويد كتابة رسالة قصيرة يمكنك وضعها على شاشة هاتف أندرويد أثناء قفله، و يمكنك بشكل أساسي كتابة أي شيء تريده في الرسالة، ولكن من أجل تسمية جهازك باسمك - مثلما تفعل مع كتبك أو ممتلكاتك الثمينة الأخرى - فهناك ميزة جيدة لاستخدامها لاستعادة جهازك في حالة فقده. لهذا الغرض، سترغب في استخدام رسالة قفل الشاشة لإظهار المعلومات التي ستتيح لشخص ما الاتصال بك لإرجاع هاتفك. ويمكن أن تتضمن هذه المعلومات أشياء مثل عنوان بريدك الإلكتروني، أو وسيلة التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة اتصال مفضلة أخرى.



وفي معظم طرازات هواتف أندرويد يمكن العثور على خيار رسالة قفل الشاشة بالانتقال إلى الإعدادات، والنقر على الشاشة، ثم إضافة نص عن طريق النقر على خيار قفل الشاشة ضمن قائمة شاشة القفل، كما هو موضح من قبل غوغل.



واعتماداً على الشركة المصنعة لهاتفك، قد تتم صياغة أسماء القوائم بشكل مختلف أو قد تكون موجودة في مكان آخر في الإعدادات. وهناك طريقة جيدة للتحقق لمعرفة ما إذا كانت الميزة متاحة على جهازك أم لا عن طريق البحث عن "رسالة شاشة القفل" أو شيء مشابه باستخدام شريط البحث في تطبيق الإعدادات، بحسب موقع سلاش غير.

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