ميزة مخفية في هاتفك تتيح شحن أجهزة أخرى.. كيف تعمل؟ - صورة

الوكيل الإخباري- تدعم العديد من الهواتف الحديثة ميزة مخفية تتيح شحن أجهزة أخرى عبر كابل USB-C أو الشحن اللاسلكي بتقنية Qi، حيث يمكن للهاتف نقل الطاقة إلى سماعات الأذن والساعات الذكية وحتى هواتف أخرى متوافقة.



وتتوفر الميزة في بعض هواتف آيفون 15 والأحدث عبر كابل USB-C، بينما تقدمها هواتف سامسونغ غالاكسي باسم Wireless PowerShare، وهواتف غوغل بيكسل باسم Battery Share.



ورغم فائدتها، يحذر الخبراء من أن الشحن اللاسلكي قد يسبب حرارة إضافية تؤثر في عمر البطارية، لذلك يُنصح باستخدامها عند الحاجة فقط.

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