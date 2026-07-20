ميزة مخفية في هاتفك تتيح شحن أجهزة أخرى.. كيف تعمل؟ - صورة

وتتوفر الميزة في بعض هواتف آيفون 15 والأحدث عبر كابل USB-C، بينما تقدمها هواتف سامسونغ غالاكسي باسم Wireless PowerShare، وهواتف غوغل بيكسل باسم Battery Share.
ورغم فائدتها، يحذر الخبراء من أن الشحن اللاسلكي قد يسبب حرارة إضافية تؤثر في عمر البطارية، لذلك يُنصح باستخدامها عند الحاجة فقط.
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