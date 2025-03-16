 
الأحد 2025-03-16 04:38 م
 




            

        








    

        

        

            ميزة من غوغل.. تعرفوا عليها
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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                    تعبيرية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        03:40 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  أطلقت جوجل ميزة جديدة لمستخدمي متجر جوجل بلاي تتيح لهم تحميل التطبيقات من مصادر خارجية على أجهزة أندرويد، مع إمكانية تعطيل خدمة Play Protect مؤقتًا لمدة يوم واحد بدلاً من إيقافها بشكل دائم. تهدف هذه الميزة إلى تمكين المستخدمين من تحميل التطبيقات من خارج المتجر دون أن يتم فحصها بحثًا عن البرامج الضارة من خلال خدمة Play Protect، على أن يتم استئناف الفحص تلقائيًا في اليوم التالي.
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تم العثور على هذه الميزة لأول مرة في الإصدار 42.2.19-31 من متجر جوجل بلاي، حيث يتيح للمستخدمين تعطيل خيار "فحص التطبيقات باستخدام Play Protect" ضمن إعدادات الخدمة. كما أكدت جوجل على أهمية توخي الحذر عند الاستجابة لطلبات تعطيل Play Protect، حيث قد تكون تلك محاولات احتيال.
تعتبر خدمة Play Protect من الأدوات الأمنية الأساسية في متجر جوجل بلاي، حيث تقوم بفحص التطبيقات والأجهزة للتحقق من أي سلوكيات ضارة أو تطبيقات قد تهدد الأمان. كما تساهم في منع تثبيت التطبيقات غير الموثوقة أو التي تستخدم أذونات حساسة.

يهدف إطلاق هذه الميزة إلى تسهيل تحميل التطبيقات من مصادر خارجية مع الحفاظ على الأمان، بينما تنصح جوجل مستخدمي أندرويد بالحذر والتأكد من أن التطبيقات التي يتم تحميلها آمنة.
 
لبنان 24









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                ان
                            
                    
                    

                        
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                            ميزة من غوغل.. تعرفوا عليها
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ىلا
                            
                    
                    

                        
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                                نعهنهن
                            
                    
                    

                        
                            تكنولوجيا
                        
                        
                            باحثون يطورون اختبارا للكشف عن كذب الذكاء الاصطناعي لأول مرة
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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