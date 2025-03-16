ميزة من غوغل.. تعرفوا عليها

تم العثور على هذه الميزة لأول مرة في الإصدار 42.2.19-31 من متجر جوجل بلاي، حيث يتيح للمستخدمين تعطيل خيار "فحص التطبيقات باستخدام Play Protect" ضمن إعدادات الخدمة. كما أكدت جوجل على أهمية توخي الحذر عند الاستجابة لطلبات تعطيل Play Protect، حيث قد تكون تلك محاولات احتيال.
تعتبر خدمة Play Protect من الأدوات الأمنية الأساسية في متجر جوجل بلاي، حيث تقوم بفحص التطبيقات والأجهزة للتحقق من أي سلوكيات ضارة أو تطبيقات قد تهدد الأمان. كما تساهم في منع تثبيت التطبيقات غير الموثوقة أو التي تستخدم أذونات حساسة.
يهدف إطلاق هذه الميزة إلى تسهيل تحميل التطبيقات من مصادر خارجية مع الحفاظ على الأمان، بينما تنصح جوجل مستخدمي أندرويد بالحذر والتأكد من أن التطبيقات التي يتم تحميلها آمنة.
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