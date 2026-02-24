ميزة من واتساب تنهي أكبر عوائق المجموعات.. ما الجديد؟

تتيح هذه الميزة لمديري المجموعات خيار مشاركة السجل الأخير للمحادثة، بما يتراوح بين 25 إلى 100 رسالة سابقة، مما يغني العضو الجديد عن طلب ملخص لما فاته أو الاعتماد على لقطات الشاشة "Screenshots" لفهم طبيعة النقاش الجاري.
ومن الناحية التقنية، تظهر الرسائل التي تمت مشاركتها للأعضاء الجدد بوضوح مع تمييزها بصرياً، حيث تتضمن اسم المرسل الأصلي وتاريخ وتوقيت الإرسال، لضمان دقة المعلومة وتسلسلها الزمني.
كما حرص التطبيق على توفير معايير عالية من الشفافية؛ حيث يتم إرسال إشعار فوري لجميع الأعضاء الحاليين في المجموعة عند تفعيل خيار مشاركة السجل مع العضو الجديد، مع التأكيد على أن كافة هذه المراسلات تظل محمية بتقنية التشفير التام (End-to-End Encryption)، مما يضمن عدم اطلاع أطراف خارجية على المحتوى، ويوازن بين سهولة التواصل والحفاظ على خصوصية البيانات.
