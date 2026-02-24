الثلاثاء 2026-02-24 11:23 ص

ميزة من واتساب تنهي أكبر عوائق المجموعات.. ما الجديد؟

واتساب
واتساب
 
الثلاثاء، 24-02-2026 10:26 ص
الوكيل الإخباري-   أطلق تطبيق "واتساب" رسمياً ميزة "سجل رسائل المجموعات" (Group Message History)، وهي خاصية تقنية جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة التواصل داخل المجموعات ومنح الأعضاء الجدد سياقاً كاملاً للمحادثات التي جرت قبل انضمامهم.اضافة اعلان


 
تتيح هذه الميزة لمديري المجموعات خيار مشاركة السجل الأخير للمحادثة، بما يتراوح بين 25 إلى 100 رسالة سابقة، مما يغني العضو الجديد عن طلب ملخص لما فاته أو الاعتماد على لقطات الشاشة "Screenshots" لفهم طبيعة النقاش الجاري.

ومن الناحية التقنية، تظهر الرسائل التي تمت مشاركتها للأعضاء الجدد بوضوح مع تمييزها بصرياً، حيث تتضمن اسم المرسل الأصلي وتاريخ وتوقيت الإرسال، لضمان دقة المعلومة وتسلسلها الزمني.

 
كما حرص التطبيق على توفير معايير عالية من الشفافية؛ حيث يتم إرسال إشعار فوري لجميع الأعضاء الحاليين في المجموعة عند تفعيل خيار مشاركة السجل مع العضو الجديد، مع التأكيد على أن كافة هذه المراسلات تظل محمية بتقنية التشفير التام (End-to-End Encryption)، مما يضمن عدم اطلاع أطراف خارجية على المحتوى، ويوازن بين سهولة التواصل والحفاظ على خصوصية البيانات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يحذر من الألعاب الخطرة خلال رمضان ويدعو لحماية الأبناء

"غوغل" حظرت أكثر من مليون تطبيق مخالف لسياساتها من متجر "غوغل بلاي"

تكنولوجيا "غوغل" حظرت أكثر من مليون تطبيق مخالف لسياساتها من متجر "غوغل بلاي"

أسعار الذهب في الأردن تواصل الارتفاع اليوم الثلاثاء

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن تواصل الارتفاع اليوم الثلاثاء

الخشمان: حملة لتنظيف جسور المشاة في الزرقاء وتشديد على الالتزام بالنظافة

خاص بالوكيل الخشمان: حملة لتنظيف جسور المشاة في الزرقاء وتشديد على الالتزام بالنظافة

واتساب

تكنولوجيا ميزة من واتساب تنهي أكبر عوائق المجموعات.. ما الجديد؟

صباح الجزائري

فن ومشاهير بعد شائعات تدهور حالتها الصحية... صباح الجزائري تنشر صورة جديدة لها

زينة

فن ومشاهير الموت يفجع الفنانة المصرية زينة

تحذير هام من إدارة السير لجميع السائقين

أخبار محلية تحذير هام من إدارة السير لجميع السائقين



 






الأكثر مشاهدة