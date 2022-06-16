ميزة واتساب الأكثر طلباً تصل هواتف آيفون

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة آبل عن إطلاق تحديث جديد لـ تطبيق واتساب من شأنه أن يجلب ميزة مهمة لطالما طالب بها الكثيرون، حيث يميل مستخدمو هواتف أندرويد إلى التبديل لاستخدام أجهزة آيفون ولكن في هذه الحالة سيفقدون جميع محادثاتهم ورسائلهم على تطبيق الدردشة الاجتماعية.

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وحسبما ذكرت صحيفة "express" البريطانية، فأن التغيير الرئيسي الذي سيطرأ على واتساب والذي يتم طرحه اعتبارا من اليوم، سيسمح لأولئك الذين يستخدمون تطبيق الدردشة على الأجهزة التي تدعمها شركة جوجل Google،

بالانتقال إلى استخدام هواتف آبل دون فقدان أي من الدردشات التي لا نهاية لها أو الوسائط المخزنة في خدمة الرسائل الشهيرة.



وفي السابق، لم يكن ذلك ممكنًا مع فقد جميع البيانات عند التبديل بين أندرويد وiOS، وفقًا لشركة آبل، كانت هذه الترقية واحدة من أكثر الميزات المطلوبة من عشاق أندرويد والتي يمكنها أخيرا إقناع البعض بالتخلي عن أجهزتهم الحالية العاملة بنظام أندرويد وشراء أجهزة آيفون بدلا منها.



وبفضل التغييرات التي تم إجراؤها داخل التطبيق، أصبح من السهل على مستخدمي واتساب ترحيل سجل الدردشة من أندرويد إلى iOS، حيث كشف wabetainfo، ميزة تسمى “الانتقال إلى أندرويد”، والتي يمكن العثور عليها ضمن التحديث الأخير للتطبيق على متجر جوجل بلاي.



وتسمح ميزة واتساب الجديدة، بتبادل البيانات والصور والملفات بسلاسة عبر النظامين الأساسيين، وخلال الأيام المقبلة ستصل هذه الميزة لمستخدمي التطبيق على أجهزة آيفون وأندرويد، وفي الوقت الحالي، هذه الميزة الجديدة متوفرة في مرحلة الاختبار التجريبي ولكن واتساب أكد أنه من المتوقع إطلاقها بالكامل قريبا.



وقال مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميتا Meta، متحدثًا عن التحديث: نضيف إلى واتساب القدرة على التبديل الآمن بين الهواتف ونقل محفوظات الدردشة والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية بين أندرويد وآيفون، مع الحفاظ على التشفير التام للرسائل من طرف إلى طرف، موضحا أن ميزة نقل رسائل واتساب من أندرويد إلى آيفون كانت من أكثر المميزات طلبا من المستخدمين خلال السنوات الماضية، حيث لم تكن هناك طريقة سهلة لنقل أرشيف الرسائل عند الانتقال من أندرويد إلى آيفون.



وقد أصدر واتساب خلال العام الماضي، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ترحيل سجل الدردشة من iOS إلى أندرويد، ولكنها كانت تقتصر في البداية فقط على بعض هواتف سامسونج، ثم قامت جوجل بتوسيع الميزة وإضافتها لجميع أجهزة Pixel، واليوم أضيف الدعم من أندرويد لآيفون.



الجدير بالذكر أن شركة آبل كشفت مؤخرا عن أحد أكبر تحديثاتها على الإطلاق لنظام التشغيل iOS الخاص بها، والذي يتضمن شاشة قفل مجددة بالكامل والتي أصبحت الآن قابلة للتخصيص بالكامل، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين تغيير الألوان والأنماط وحتى تبديل صور الخلفية تلقائيا على مدار اليوم، بالإضافة إلى خيارا لإضافة أدوات الطقس والنشاط بالإضافة إلى الاطلاع على البيانات الحية مثل نتائج كرة القدم دون فتح الجهاز.



وتتضمن الترقيات الأخرى التي تصل إلى هواتف آيفون عبر تحديث iOS 16 المنتظر إطلاقه بشكل رسمي عند الإعلان عن سلسلة آيفون 14 في شهر سبتمبر المقبل، القدرة على تحرير الرسائل بعد إرسالها، وطرق جديدة لمشاركة الصور مع أفراد العائلة، وطريقة إملاء محسّن، وإعداد مبسط جديد للتركيز الذي يتيح لك تحديد التطبيقات والأشخاص الذين تريد تلقي إشعارات منهم.

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