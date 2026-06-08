ميزة واتساب الجديدة تشعل الجدل بين المستخدمين!

الوكيل الإخباري- يواصل تطبيق التراسل الفوري واتساب تطوير أدواته لتعزيز خصوصية المستخدمين، عبر اختبار ميزة جديدة توفر حماية إضافية للمحادثات من خلال تقييد نسخ الرسائل أو إعادة توجيهها، والحد من إمكانية التقاط صور للشاشة أثناء عرضها

اضافة اعلان

.

حماية أكبر للمحادثات

تهدف الميزة إلى منح المستخدمين مزيداً من التحكم في محتوى رسائلهم، ما يسهم في تقليل تداول الرسائل الحساسة أو الخاصة خارج نطاق المحادثة.



رسائل تُعرض مرة واحدة

وتشير المعلومات إلى أن واتساب يطوّر خياراً يتيح إرسال الرسائل النصية بحيث يمكن الاطلاع عليها مرة واحدة فقط، على غرار الصور ومقاطع الفيديو ذات العرض الواحد. ولا تزال الخاصية قيد الاختبار على أجهزة أندرويد.