ميزة واتساب الجديدة تشعل الجدل بين المستخدمين!

حماية أكبر للمحادثات
تهدف الميزة إلى منح المستخدمين مزيداً من التحكم في محتوى رسائلهم، ما يسهم في تقليل تداول الرسائل الحساسة أو الخاصة خارج نطاق المحادثة.
رسائل تُعرض مرة واحدة
وتشير المعلومات إلى أن واتساب يطوّر خياراً يتيح إرسال الرسائل النصية بحيث يمكن الاطلاع عليها مرة واحدة فقط، على غرار الصور ومقاطع الفيديو ذات العرض الواحد. ولا تزال الخاصية قيد الاختبار على أجهزة أندرويد.
آلية التفعيل
لن يقتصر الأمر على اختفاء الرسالة بعد قراءتها، بل سيشمل قيوداً إضافية للحد من حفظ المحتوى أو مشاركته. وسيتمكن المستخدم من تفعيل الميزة عبر الضغط مطولاً على زر الإرسال أثناء كتابة الرسالة، ثم اختيار إعدادات الحماية المناسبة.
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