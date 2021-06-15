ميزتان جديدتان في واتساب طال انتظارهما

الوكيل الإخباري _ مستخدمو واتساب على موعد مع مِيزة جديدة ستصدر قريباً تسمى “وضع الاختفاء”، وهى تساعدهم على إخفاء الرسائل تلقائيا، في مدة زمنية محددة، وإزالتها من كافة سلاسل محادثات الدردشة.



كما يضيف واتساب طبقة من الحماية بكلمة مرور تعمل على تشفير النسخ الاحتياطية للدردشة، مما يقلل بشكل كبير من خطر الوصول لغير المصرح به للرسائل والوسائط المخزنة احتياطيا على خدمات أنظمة التشغيل السحابية من قبل أطراف ثالثة غير مرغوب فيها.

اضافة اعلان



كما يعمل تطبيق واتساب على مِيزة أخرى تسمى العرض مرة واحدة، والتي ستسمح إلى المستخدمين وقت الطرح قريبا، بإرسال المحتوى الذي يختفي عند مشاهدته، ويمكن للمستلم فتح الصور ومقاطع الفيديو قبل إخفائها من الدردشة.



المصدر : الامارات نيوز