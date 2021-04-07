ناسا تخبر عن موعد أول رحلة لطائرة حوامة على المريخ

الوكيل الاخباري - ذكرت الخدمة الصحفية لوكالة ناسا أن أول رحلة تجريبية للطائرة الحوامة Ingenuity على المريخ لن تتم قبل يوم الأحد.

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أبلغت التقارير سابقا، أن شركة Ingenuity ستقوم برحلتها الأولى تقريبا في 8 أبريل/نيسان. وأوضحت الخدمة الصحفية، الثلاثاء، أن ذلك سيحدث بعد الوقت المحدد بأيام قليلة، فيما لم تذكر أسباب التأجيل. إذا تمت الرحلة الأولى في 11 أبريل/نيسان، فسيقوم موظفو البعثة صباح الاثنين بالإبلاغ عن ذلك عبر موقع ناسا على الإنترنت والبيانات الأولية الواردة.



إذا نجحت رحلة الطائرة الحوامة، التي سترتفع إلى حوالي ثلاثة أمتار، ستنطلق الرحلات المستقبلية على ارتفاع حوالي 5 أمتار. تؤكد ناسا أن هذه ستكون "الرحلة الأولى لجهاز يتم التحكم به على سطح كوكب آخر".

سبوتنيك