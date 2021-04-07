الأربعاء 07-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الملك يوجه رسالة للاردنيين

الصحة : صيف آمن من خلال الحصول على أكبر عدد من المطاعيم

الأمانة تغلق 11 منشأة لمخالفتها أوامر الدفاع

18 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

البلبيسي : المنحنى الوبائي بدأ بالانخفاض

نقيب الفنانين لـ الوكيل : 15 فنانا أردنيا مصابون بكورونا

لجنة التربية النيابية تؤكد أهمية التعليم المدمج

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع 29

شكوى من انقطاع المياه عن جبل الجوفة بعمان

تطعيم مسجلي منصة تلقي اللقاح خلال أسبوع

عاجل

الملك يوجه رسالة للاردنيين

الأربعاء، 07-04-2021 01:22 م

ناسا تخبر عن موعد أول رحلة لطائرة حوامة على المريخ

1048592400_56_0_1845_968_1000x541_80_0_0_fb9680af06a0a156c99fdeb8d133b329


الوكيل الاخباري - ذكرت الخدمة الصحفية لوكالة ناسا أن أول رحلة تجريبية للطائرة الحوامة Ingenuity على المريخ لن تتم قبل يوم الأحد.

اضافة اعلان

أبلغت التقارير سابقا، أن شركة Ingenuity ستقوم برحلتها الأولى تقريبا في 8 أبريل/نيسان. وأوضحت الخدمة الصحفية، الثلاثاء، أن ذلك سيحدث بعد الوقت المحدد بأيام قليلة، فيما لم تذكر أسباب التأجيل. إذا تمت الرحلة الأولى في 11 أبريل/نيسان، فسيقوم موظفو البعثة صباح الاثنين بالإبلاغ عن ذلك عبر موقع ناسا على الإنترنت والبيانات الأولية الواردة.


إذا نجحت رحلة الطائرة الحوامة، التي سترتفع إلى حوالي ثلاثة أمتار، ستنطلق الرحلات المستقبلية على ارتفاع حوالي 5 أمتار. تؤكد ناسا أن هذه ستكون "الرحلة الأولى لجهاز يتم التحكم به على سطح كوكب آخر".

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capture

'ياهو' تعلن إغلاق واحدة من أشهر خدماتها

google-office

سيل من الاستقالات الجماعية في شركة غوغل!

10398671-759302106

غوغل تغير سياسة عمل التطبيقات في هواتف أندرويد

bfb85876-ebc3-4b80-8d0f-6cda0d3ad489_16x9_1200x676

'يوتيوب كيدز'.. تطبيق للأطفال تحت رقابة أسرية

واتس_0

ميزة جديدة من واتسآب تساعد في نقل المعلومات عند تغيير الهاتف الذكي

تطبيقات-3

أول تطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي يدفع لك الأموال!.. تعرف عليه

أخبار متعلقة
سطح-كوكب-المريخ-800x549

ناسا تكشف عن حدث غامض على كوكب المريخ

hands-free-cell-use-and-safety-concerns

خبير يحذر من استخدام الهواتف الذكية في أماكن معينة