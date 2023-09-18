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الإثنين، 18-09-2023 03:46 م

ناسا تخطط لبناء روبوت لاستكشاف القمر والمريخ

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الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة ناسا أنها تعمل على بناء روبوتات شبيهة بالبشر لمساعدتها على استكشاف الفضاء الخارجي.

وتعاونت الوكالة مع شركة التكنولوجيا Apptronik، Inc  في تكساس، التي تعمل على تحسين أبولو،  الآلة البشرية التي طورتها الشركة لتنفيذ مهام على الأرض مثل التصنيع. لكن ناسا تعتقد أنها والروبوتات المماثلة يمكن تكييفها لمساعدة رواد الفضاء  في المدار، وفي الرحلات إلى القمر أو أبعد من ذلك.

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وقال شون عظيمي، رئيس فريق الروبوتات الماهرة في مركز جونسون للفضاء بناسا: "من خلال تطبيق خبرة ناسا في  الروبوتات المتنقلة الآمنة للإنسان على المشاريع التجارية، سنكون قادرين معاً على تحفيز الابتكار في هذا المجال المهم".


وأضاف  "فخورون برؤية جهودنا تؤدي إلى تكنولوجيا الروبوتات التي ستفيد الاقتصاد الأمريكي وتساعد البشر على العمل بأمان وإنتاجية هنا على الأرض، وربما في استكشاف الفضاء أيضاً".

 

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