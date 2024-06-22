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السبت، 22-06-2024 10:58 ص

ناسا ترجئ مجدداً عودة مركبة الفضاء ستارلاينر لإجراء مزيد من الفحوص

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الوكيل الإخباري- قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إنها أرجأت مجدداً عودة مركبة الفضاء ستارلاينر التابعة لشركة بوينج إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية وعلى متنها أول طاقم يستقلها من رواد الفضاء، وذلك لإتاحة المزيد من الوقت لمراجعة أمور تقنية واجهتها.

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ولم تحدد ناسا موعدًا جديدًا لعودة المركبة، مما أثار تساؤلات حول موعد عودة رائدي الفضاء اللذين انطلقا في أول مهمة مأهولة لشركة بوينغ. وكان موعد العودة قد تأجل من قبل إلى 26 يونيو بعدما كان من المحتمل في البداية أن تعود في 14 يونيو.


وقالت ناسا في بيان أمس الجمعة "يقيم مديرو المهمة فرص العودة المستقبلية بعد جولتي سير في الفضاء مخطط لهما من جانب المحطة في 24 يونيو والثاني من يوليو".


وانطلق رائد الفضاء بوتش ويلمور وزميلته سوني وليامز، وهما أمريكيان، على متن ستارلاينر في الخامس من يونيو ووصلا إلى محطة الفضاء الدولية في محاولة أخيرة للحصول على شهادة من ناسا للاضطلاع بمهام الفضاء الروتينية.


وبعد اختبارها برحلتين غير مأهولتين منذ عام 2019، واجهت المركبة ستارلاينر هذه المرة خمسة أعطال في إجمالي 28 محرك دفع وتسرباً خمس مرات لغاز الهيليوم المخصص لزيادة ضغط تلك المحركات.


وترغب ناسا في أن تصبح ستارلاينر ثاني مركبة أمريكية قادرة على الانطلاق برواد فضاء إلى المحطة الدولية، إلى جانب المركبة كرو دراجون التابعة لشركة سبيس إكس والتي تستخدمها ناسا بشكل رئيسي منذ 2020.

البيان


 




 

 


 

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