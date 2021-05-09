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الأحد، 09-05-2021 02:05 م

'ناسا' تعلق على حادثة الصاروخ الصيني التائه

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الوكيل الاخباري - علقت وكالة الفضاء الأمريكية، اليوم الأحد، على سقوط بقايا الصاروخ الصيني في المحيط الهندي.

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ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تصريحات مديرها السيناتور، بيل نيلسون، الذي قال إن "الصين فشلت بالالتزام بالمعايير الخاصة بالتعامل مع حطام الأجسام في الفضاء".


ولفت نيلسون إلى أنه "على الدول التي ترسل مهاما إلى الفضاء تقليل خطر دخول الأجسام التي أرسلت إلى الفضاء مجددا إلى الأرض، على السكان والممتلكات الموجودة على سطح الكوكب، وأن تضاعف الشفافية المتعلقة بهذه العمليات".


وأضاف نيلسون، قائلا: "من المهم جدا أن تتصرف الصين وجميع الدول النشطة في الفضاء والكيانات التجارية، بمسؤولية وشفافية في الفضاء لضمان استقرار وأمن واستمرارية طويلة الأمد لأنشطة الفضاء".


وأعلن التلفزيون الصيني، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، عن سقوط الصاروخ التابع لها في المحيط الهندي، وأن معظم مكوناته دمرت فور دخوله الغلاف الجوي للأرض.


وقال مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني، إن بقايا الصاروخ سقطت في موقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا.

 

سبوتنيك

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