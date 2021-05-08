السبت 08-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تسرب مياه في الزرقاء على وقع انقطاعها لأشهر - فيديو

كندا: اعطاء 400 ألف جرعة من لقاحات كورونا بيوم واحد

دودين لـ الوكيل : الغاء الحظر الجزئي خلال عطلة عيد الفطر سيناقش غداً وقرار هام مرتقب

فرق تفتيش الأمانة توجه 23 انذارا لمنشآت مخالفة

وفيات السبت 8/5/2021

الصحة تحذر من انتكاسة جديدة للوضع الوبائي وتحدد مؤشراً لذلك

أسعار الذهب السبت 8/5/2021

الأقصى يفتح أبوابه لآداء صلاة الفجر والمصلون يكبرون - فيديو

مؤشر حكومي يفرض الغاء الحظر الجزئي وفتح كافة القطاعات

كورونا في الهند.. وفيات قياسية خلال الـ 24 ساعة

السبت، 08-05-2021 09:16 ص

ناسا تكشف عن أول تسجيل صوتي للمروحية ' إنجينويتي' على سطح المريخ

مروحيه


الوكيل الإخباري - كشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عن أول تسجيل صوتي من إحدى رحلات مروحيتها "إنجينويتي" على سطح المريخ يوم الجمعة.

اضافة اعلان

وذكرت "ناسا" أن المسبار برسفيرنس الذي هبط على المريخ في فبراير وعلى متنه المروحية الصغيرة سجل الصوت بميكروفون في الرحلة الرابعة لـ "إنجينويتي" في نهاية أبريل.


 وهذا هو أول تسجيل صوتي لرحلة على سطح المريخ وأول تسجيل تقوم به مركبة فضائية لمركبة أخرى منفصلة على كوكب آخر.


وقطع المسبار برسفيرنس، الذي يزن حوالي ألف كيلوجرام وبحجم سيارة صغيرة، مسافة 472 مليون كيلومتر في رحلة مدتها 203 أيام للوصول إلى الكوكب الأحمر.


واستغرق بناء وتطوير المسبار ثماني سنوات وتكلف حوالي 5ر2 مليار دولار.


وتتعلق مهمة برسفيرنس بالبحث عن آثار الحياة الميكروبية على سطح المريخ ودراسة مناخ وجيولوجيا الكوكب.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
_105290691_mobilephonesgetty

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن استخدام الهاتف الذكي؟

421a-article-210507-twitter-tip-jar-body-text

تويتر تضيف ميزة إعطاء البقشيش لأصحاب التغريدات المؤثرة

sjswhfjbfqz94guz_1607767432

غوغل يغني لمستخدميه من أجل التطعيم بلقاح كورونا - فيديو

6786282_1465301129

بلو أوريجين.. إطلاق رحلات للفضاء والتذكرة بـ200 ألف دولار!

المكفوفين-1

تطوير حذاء يجعل حركة 'المكفوفين' أكثر أمانًا

1-1435417

سبيس إكس تنجح بتجربة مركبة السفر للمريخ

أخبار متعلقة
space210505124328675_

كويكبان عملاقان يقتربان من الأرض.. و'ناسا' تكشف خطورتهما

1-1242136

مسبار 'باركر'.. أسرع جسم من صنع الإنسان يقترب من الشمس

9201611141749500

عالِم يثير جدلا بصورة تحتوي على 'أول علامة للحياة' من المريخ.. شاهد

161148

شاهد .. إطلاق أول مروحية على المريخ

6076965b4c59b778d245fe9e

ناسا تكتشف الخلل الذي منع المروحية المريخية من الإقلاع

1048625926_0_89_1200_738_1000x541_80_0_0_5c72c1a5b1e3fabe1f06dcb53ad9e23d

ناسا تؤجل أول رحلة لطائرة حوامة إلى المريخ مرة أخرى