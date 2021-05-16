ناسا تهنئ الصين بنجاح هبوط مركبتها على سطح المريخ

الوكيل الإخباري - علقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الأحد، على نجاح هبوط المسبار الصيني على سطح كوكب المريخ.

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وجاء هذا التعليق من خلال تغريدة للمدير المساعد في وكالة "ناسا"، توماس زوربوشن، الذي كتب: "تهانينا لفريق تيانون-1 التابع لمصلحة الفضاء الوطنية الصينية على هبوط المركبة الجوالة الصينية الأولى لاستكشاف المريخ "تشورونغ" بنجاح! وجنبا إلى جنب المجتمع العلمي العالمي".



وأضاف زوربوشن قائلا: "أتطلع إلى المساهمات الهامة التي ستقدمها هذه المهمة للبشرية لفهم الكوكب الأحمر".



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن مركبة فضاء صينية غير مأهولة هبطت بنجاح على سطح المريخ، أمس السبت.



ونقلت الوكالة عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية، قولها، أن "مسبار"تيانوين-1" هبط اليوم السبت، 15 أيار/ مايو، بنجاح على سطح المريخ. لافتة إلى أن المسبار "هبط بالمنطقة المحددة مسبقا، يوتوبيا بلانيتيا".

سبوتنيك عربي