الإثنين 2025-07-28 03:51 م
 

ناسا تواجه أزمة كبيرة مع احتمال فقدان 4,000 موظف

تن
تعبيرية
 
الإثنين، 28-07-2025 02:18 م

الوكيل الإخباري-   تواجه وكالة الفضاء الأمريكية ناسا احتمال فقدان نحو 4,000 موظف، أي ما يعادل 20٪ من قوتها العاملة، بعد إغلاق الجولة الثانية من برنامج "الاستقالة المؤجلة"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.

اضافة اعلان


البرنامج، الذي أُطلق مطلع العام ضمن خطة لتقليص الجهاز ، يسمح للموظفين بالاستقالة طوعًا مع الاحتفاظ ببعض المزايا لفترة مؤقتة. وقد شهدت الجولة الثانية وحدها تقديم 3,000 طلب استقالة، بعد أن سجلت الجولة الأولى 870 طلبًا.


وفي وقت سابق، كشف موقع "بوليتيكو" أن أكثر من 2,000 موظف من كبار مسؤولي ناسا وافقوا بالفعل على مغادرة مناصبهم، ما يهدد بكارثة في مجال الكفاءات والقيادة داخل الوكالة.
تهديد مباشر للبرامج الفضائية


يتزامن هذا النزيف مع مقترحات لخفض كبير في ميزانية ناسا، ما قد يؤدي إلى إلغاء أو تقليص برامج علمية حيوية، وتأثير مباشر على الأمن القومي والسباق الفضائي.


وفي رسالة مفتوحة، دعا عدد من الموظفين المدير المؤقت شون دافي إلى مقاومة هذه الاقتطاعات، محذرين من أن "السياسات الحالية تُعرض سلامة البشر للخطر وتقوّض مهمة ناسا الأساسية".

 

اليوم السابع 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية القوات المسلحة تواصل تنفيذ الإنزالات الجوية على القطاع بمشاركة الامارات

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

أخبار محلية "مكافحة الأوبئة" يجدد التزام الأردن بالقضاء على التهاب الكبد بحلول 2030

5

تكنولوجيا هواتف أندرويد أداة فعالة في الكشف المبكر عن الزلازل

أوراق نقدية من الدينار

اقتصاد محلي المركزي يطرح سندات لصالح الحكومة بـ 2.825 مليار دينار منذ بداية العام

ن

طب وصحة التعلق المفرط: عندما يتحوّل التركيز إلى عبء نفسي

ن

المرأة والجمال صيحة المناكير الشفاف تعود بقوة هذا الصيف

الإصلاح والتأهيل" تشارك في مهرجان جرش للثقافة والفنون بخيمة لعرض منتجات نزلاء المراكز

أخبار محلية عرض منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في مهرجان جرش

3ث

طب وصحة 5 أطعمة تقلل أثر الإجهاد الحراري على الجسم والبشرة



 
 





الأكثر مشاهدة