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الثلاثاء، 12-12-2023 04:17 م

نتفلكس تعزز سرعة بثها بترقية مجانية للمشتركين فيها

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الوكيل الإخباري - من المقرر أن يحصل الملايين من المشتركين في نتفليكس على ترقية مجانية، بتعزيز كبير سرعة التدفق لديهم.

وحولت نتفليكس المستخدمين إلى تقنية HDR المحسن ديناميكياً التي تجعل بثها أكثر سلاسة. وقال خبراء التكنولوجيا من نتفليكس: "شوهدت تحسينات في جميع فئات الأجهزة بدءاً من أجهزة التلفزيون إلى الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية".

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وتعتبر 4K أعلى دقة متوفرة على نتفليكس حالياً. ويمكن أن تكون الدقة العالية إما عالية الوضوح 1080 بكسل، أو 720بكسل. وفي معظم أجهزة التلفزيون، ستعرض نتفليكس دائماً ملصق الدقة، وإذا كان الوضوح العالي خياراً، ستعرض أيضاً ملصقاً لنظام الوضوح العالي الذي سيستخدمه البرنامج للتشغيل على التلفزيون.


وفي بعض أجهزة التلفزيون والأجهزة الأخرى، سترى علامة جودة فيديو واحدة فقط حتى إذا تم تطبيق أكثر من علامة واحدة، وإذا كان النطاق الديناميكي العالي مدعوماً بالعنوان والجهاز، فسيتم عرض ذلك النطاق.


أما المشتركون في بريميوم ويحاولون المشاهدة على تلفزيون باستخدام عصا البث وجهاز استقبال الصوت، فيجب أن تدعم  الأجهزة الثلاثة

 

دقة 4K للمشاهدة بهذه الدقة .

 

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