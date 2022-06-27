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الإثنين، 27-06-2022 02:30 م

نتفليكس تؤكد خططها بشأن الاشتراك المدعوم بالإعلانات

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الوكيل الإخباري - أكد الرئيس التنفيذي المشارك لشركة نتفليكس، تيد ساراندوس، أن الشركة تخطط لتقديم اشتراك مدعوم بالإعلانات لخدمة البث في مقابلة في مهرجان كان ليونز الإعلاني.

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وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في الشهر الماضي أن الشركة تهدف إلى طرح الاشتراك الجديد بحلول نهاية عام 2022.


وقال ساراندوس: استبعدنا شريحة كبيرة من العملاء الذين يقولون إن الاشتراك غالي جدًا بالنسبة لهم ولا يمانعون وجود إعلانات. نحن نضيف اشتراك مدعوم بالإعلانات. ونحن لا نضيف إعلانات إلى الخدمة التي تعرفها. بل نضيف اشتراك جديد مدعوم بالإعلانات للأشخاص الذين يريدون سعر أقل مع قبول مشاهدة الإعلانات.


وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تطلق خدمة البث فئة اشتراك مدعومة بالإعلانات لخدمتها منذ أن قال الرئيس التنفيذي المشارك الآخر ريد هاستينغز في شهر أبريل إنه قد يكون منفتحًا على الفكرة.


وتخطط نتفليكس لإطلاق اشتراك جديد أرخص بعد أنباء عن فقدانها المشتركين لأول مرة منذ أكثر من عقد في الربع الأخير.


وسجلت الشركة خسارة 200 ألف مشترك في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الرابع من العام السابق.


ولا تزال أكبر خدمة بث مع ما يقرب من 222 مليون مشترك. ولكن الخسارة أجبرتها على إعادة التفكير في موقفها المتشدد تاريخيًا ضد الإعلانات.


ويتمحور السؤال الآن حول شركة مبيعات الإعلانات التي تشارك نتفليكس معها لمساعدتها في دخول مجال الإعلان.


وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن NBCUniversal وجوجل كانتا من أكبر المتنافسين.


ولم يوضح ساراندوس مع من يمكن أن تشارك نتفليكس. وقال: نجري محادثات معهم جميعًا الآن. ولكن اقترح أن الشركة يمكن أن تستخدم الشراكة كإجراء مؤقت أثناء إنشاء نشاطها الإعلاني.

 

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