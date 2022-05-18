نتفليكس تستغني عن 150 موظفًا وسط تراجع المشتركين

الوكيل الإخباري - ألغت شركة نتفليكس 150 وظيفة معظمها في الولايات المتحدة في محاولة مستمرة لخفض التكاليف بعد انخفاض تاريخي في عدد المشتركين.

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وتركز التسريحات في الغالب على عملياتها في الولايات المتحدة، مما يؤثر في الموظفين في أقسام السينما والتلفاز.



ويشمل الموظفون المتأثرون عددًا في المناصب العليا. وتمثل هذه الجولة الثانية في الأسابيع الأخيرة من عمليات التسريح في الشركة التي يبلغ عدد موظفيها نحو 11000 موظف.



وتمثل التسريحات 1.3٪ من القوى العاملة العالمية. كما سرحت الشركة في الشهر الماضي نحو 25 موظفًا في وظائف متعلقة بالتسويق.



بالإضافة إلى ذلك سرحت الشركة في الشهر الماضي عددًا من طاقم الكتابة والتحرير الملحقين بموقع معجبين نتفليكس Tudum.



وانخفضت القيمة السوقية للشركة هذا الشهر بما يقرب من 60 مليار دولار حيث أصيب المستثمرون بالذعر من انتهاء فترة الازدهار التي استمرت عشر سنوات في قطاع البث، بعد أن أبلغت الشركة عن أول خسارة لها في عدد المشتركين منذ 10 سنوات.



وأوضح متحدث باسم الشركة أن عمليات التسريح كانت مرتبطة بشكل مباشر بتباطؤ نمو الإيرادات. وقال: كما أوضحنا بشأن الأرباح، فإن تباطؤ نمو الإيرادات لدينا يعني أنه يتعين علينا أيضًا إبطاء نمو التكلفة كشركة.



وأضاف المتحدث باسم الشركة: نسمح لنحو 150 موظفًا بالرحيل، معظمهم من الولايات المتحدة. هذه التغييرات مدفوعة في المقام الأول باحتياجات العمل بدلاً من الأداء الفردي، مما يجعلها صعبة بشكل خاص. نحن نعمل لدعمهم خلال هذا الانتقال الصعب للغاية.



وذكرت التقارير أن خدمة البث قد أوقفت أيضًا عددًا من مشاريع الرسوم المتحركة قيد التطوير. ولكن وفقًا للمصادر، تم التخلي عن هذه المشاريع لأسباب إبداعية وليس كمحاولة لخفض التكاليف.

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