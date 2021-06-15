نتفليكس تطلق موقع للتجارة الإلكترونية

الوكيل الإخباري - تشتهر نتفليكس، أكبر خدمة بث في العالم مع 200 مليون مشترك عالمي، بالعروض الناجحة، ومع ذلك، فهي تواجه منافسة متزايدة من أمثال +Disney.

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وأطلقت +Disney قناة جديدة في شهر فبراير تعرض مجموعة واسعة من المحتوى للمشاهدين الأكبر سنًا. وذلك في محاولة لإظهار أنها ليست مخصصة للأطفال فقط.



وبالنظر إلى أن نتفليكس لا تستضيف إعلانات عبر منصتها، فإنها تعتمد على رسوم اشتراكها الشهرية لتوليد الإيرادات.



وتراجعت أسهم نتفليكس في نهاية شهر أبريل بأكثر من 10 في المئة بعد النمو الضئيل في الاشتراكات المدفوعة.



واشترك ما يقرب من 3.98 مليون شخص في الخدمة من شهر يناير إلى شهر مارس من هذا العام. ومثل ذلك انخفاضًا بأربعة أضعاف عن الفترة نفسها من العام الماضي.



ويبدو أن نتفليكس تتطلع بشكل متزايد إلى الخروج من البث المباشر. ويشير استطلاع حديث تم إرساله إلى عملائها إلى أن الشركة تختبر خدمة تكميلية جديدة تسمى N-Plus.



وتعرض N-Plus محتوى من وراء الكواليس لبرامجها التلفزيونية وأفلامها.

بالإضافة إلى البودكاست وقوائم التشغيل التي ينشئها المستخدمون ومقاطع الفيديو الإرشادية والمزيد.



ومن الاستطلاع، يبدو أن N-Plus يمكن أن يتكون أيضًا من نوع من قاعدة البيانات الموسوعية، على غرار ويكيبيديا أو IMDB.



ويسأل الاستطلاع المستخدمين عن شعورهم حيال مثل هذه الخدمة، التي أطلقت عليها اسم مساحة الإنترنت المستقبلية.



ولم تفعل نتفليكس الكثير لتسويق نفسها لدى المشتركين الحاليين، حيث رفعت الأسعار وقيدت مشاركة كلمة المرور.



وتختبر نتفليكس منذ شهر مارس ميزة تطلب من المشاهدين التحقق من أنهم يعيشون مع صاحب الحساب.



ويجري ذلك عن طريق إدخال التفاصيل من رسالة نصية أو بريد إلكتروني مرسل إلى المالك. وذلك في محاولة لتضييق الخناق على مشاركة كلمات المرور.



وأشاد خبراء الأمن بهذه الخطوة لتعزيز الأمان من خلال تقليل احتمالية وقوع تفاصيل بطاقة الائتمان في الأيدي الخطأ.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



