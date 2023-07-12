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الأربعاء، 12-07-2023 02:14 م

نتفليكس تلغي الشاشات الخضراء بالذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري - قد تصبح الشاشات الخضراء قريباً شيئاً من الماضي بفضل الذكاء الاصطناعي، حيث يعمل باحثون في نتفليكس على بديل للشاشة الخضراء، وهي شاشة ماغينتا الخضراء (MGS)، وهي تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لإنشاء تأثيرات أفلام أكثر واقعية.

كانت الطريقة الأكثر وضوحاً في تركيب التأثيرات على الأفلام هي استخدام مفتاح كروما. تتطلب هذه التقنية من الممثلين الوقوف أمام خلفية ذات ألوان زاهية، وعادةً ما تكون زرقاء أو خضراء، والتي يمكن استبدالها بصور مختلفة، مثل خريطة الطقس.


والآن تطور نتفليكس تقنية ماغنيتا الجديدة والتي تستخدم التعلم الآلي لتسهيل العملية ولكنها تتطلب إضاءة الممثلين بلون أرجواني ساطع.

كيف تعمل شاشة نتفليكس الجديدة؟
باستخدام أحدث التقنيات، يمكن لصانعي الأفلام التقاط الصورة الملونة للممثل الرئيسي وقناة ألفا عالية الجودة للخلفية في وقت واحد دون الحاجة إلى كاميرا متخصصة أو طرق مفاتيح يدوية.


تقوم التقنية الجديدة بتصوير الممثلين في المقدمة على خلفية المصابيح الخضراء الساطعة. وهي مضاءة بمصابيح LED باللونين الأحمر والأزرق، مما يؤدي إلى توهج أرجواني على خلفية خضراء، مما يسمح باستبدال سهل وفعال في الوقت الفعلي لعرض مشاهد فيديو متنوعة. وبالتالي، يتم تحقيق تأثير مفتاح الكروما الواقعي، حتى في المناطق الصعبة مثل الزجاجات الشفافة والشعر.


تستخدم هذه التقنية خوارزميات التعلم الآلي لتحويل الجهات الفاعلة الأمامية ذات اللون الأرجواني إلى كائنات كاملة الألوان، على غرار الابتكارات التكنولوجية الحديثة الأخرى. 


وتتميز التقنية الجديدة بمزايا متعددة، بما في ذلك نتائج أسرع وأكثر دقة. إحدى الفوائد المهمة هي أنها لا تقيد ما يمكن أن يرتديه الممثل. في لقطة الاختبار، يمكن رؤية الممثل مرتدياً ثوباً أخضر ويحمل عبوة زجاجية خضراء، ولم يختف أي منهما عندما تم استبدال الخلفية الخضراء، وفق ما أورد موقع غادجيتس ناو الإلكتروني.

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