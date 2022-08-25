نصائح أساسية لتحرير الصور بالهاتف الذكي

الوكيل الإخباري - يستغرق تحرير الصور وقتاً وجهداً، ومع ذلك، هناك الكثير من الطرق للتحرير. وفيما يلي بعض النصائح المهم لتحرير الصور للمبتدئين، بحسب موقع أندرويد بوليس.

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أقل قدر من التحرير

يجب تحرير الصور لتحسينها وليس إصلاحها. ويمكن تعديل الأخطاء والعيوب الطفيفة، لكن ستظل الصورة السيئة كذلك، بغض النظر عن التعديلات.



وتتمثل إحدى الخطوات البسيطة لتحسين الصور في التعرف على كاميرا الهاتف.



التقاط الصور بـ RAW

صور RAW هي ملف صور مثل JPEG أو PNG، يحتوي على معلومات أكثر من النوعين الآخرين.



وهناك سببان لعدم التقاط الصور RAW، أولاً، تشغل هذه الصور مساحة أكبر، وثانياً، أن الهاتف لا يتطبق المعالجة اللاحقة عليها، ما يعني أن الصور يمكن أن تبدو غريبة.



ويعد نقص المعالجة اللاحقة أمراً جيداً، حيث يتمتع المحرر بمزيد من التحكم في نتيجة الصورة.

تطبيق التحرير

بعد الحصول على الصورة يجب تحريرها. وبالنسبة للمبتدئين، قد يكون التطبيق الافتراضي المثبت على الهاتف كافياً. فصور غوغل متاحة على أجهزة أندرويد وتحتوي على العديد من الميزات لتحسين وتنظيم الصور.



أدوات التحرير الشائعة

بعد فتح الصورة في تطبيق التحرير، يجب التعرف على أدواته الشائعة لفهم أساسيات تحرير الصور.



أداة القص

يمكن أن يساعد قص اللقطات المشاهد في التركيز على الجزء الأساسي في الصورة. إنها أداة فعالة في ترسانة التحرير، لكن يجب الحذر عند القص حتى لا تتأثر الصورة.

التشبع

يؤدي ضبط التشبع إلى تعزيز أو تقليل لون الصورة، وهو مفيد إذا ظهرت الصورة باهتة، ويمكن أن تبدو الصور زائدة التشبع مبتذلة. كما يمكن أن يؤدي تقليل التشبع إلى تقليل الألوان المتوهجة، لذلك يجب ضبطها بالتدريج وبمقارنة الصورة مع الأصل.

الدفء

يؤدي ضبط تشبع الصورة إلى تعزيز أو تقليل الألوان، لكن تغيير الدفء يؤثر على درجات الأصفر والبرتقالي، والأحمر. ويمكن أن يؤدي ضبط الدفء إلى إرجاع بعض الألوان الأصلية إلى صورة ما.

السطوع والتباين

يكون ضبط السطوع والتباين مفيداً عند التقاط صورة حيث يكون مستوى الإضاءة الأصلي مرتفعاً أو منخفضاً. وغالباً ما تستخدم هذه الأدوات معاً. ويزيد السطوع أو يقلل من مستوى الضوء، بينما يضبط التباين الاختلاف بين الأجزاء المظلمة والفاتحة في الصورة.

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