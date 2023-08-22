نصائح حول كيفية الحفاظ على مساحة هاتفك دائماً

الوكيل الإخباري-يمكن أن يكون من الصعب الحفاظ على مساحة فارغة في هاتفك دائمًا، خاصةً مع وجود جميع الصور والمقاطع المرئية والتطبيقات التي نقوم بتخزينها عليها، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحرير مساحة هاتفك وجعله يعمل بشكل أفضل.



فيما يلي بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على مساحة هاتفك دائمًا:

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• احذف التطبيقات التي لا تستخدمها.



يعد هذا أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحرير مساحة هاتفك، إذا كنت لا تستخدم تطبيقًا منذ فترة طويلة، فمن المحتمل أنك لن تستخدمه مرة أخرى، لذا احذفه من هاتفك لتحرير بعض المساحة.



• قم بحذف الصور والمقاطع المرئية التي لا تحتاجها.



يمكن أن تشغل الصور والمقاطع المرئية مساحة كبيرة على هاتفك. إذا كان لديك صور أو مقاطع مرئية لا تحتاجها، فقم بحذفها لتحرير بعض المساحة.



• قم بنقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو خدمة تخزين سحابية.



إذا كان لديك ملفات لا تحتاج إلى الوصول إليها بشكل متكرر، مثل الموسيقى أو الفيديوهات أو المستندات، فيمكنك نقلها إلى جهاز كمبيوتر أو خدمة تخزين سحابية. سيؤدي هذا إلى تحرير مساحة على هاتفك دون فقدان الملفات.



• قم بتنظيف ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات.



تخزن التطبيقات ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات التي تستخدمها بشكل متكرر، يمكن أن تشغل ذاكرة التخزين المؤقت مساحة كبيرة على هاتفك. لذا قم بتنظيف ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات بشكل دوري لتحرير بعض المساحة.



• قم بتحديث هاتفك إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل.



غالبًا ما تتضمن تحديثات نظام التشغيل تحسينات لأداء الهاتف وإدارة الذاكرة، لذا تأكد من تحديث هاتفك إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل لتحسين أداء هاتفك وتحرير مساحة.



• استخدم خدمة تخزين سحابية.



إذا كنت بحاجة إلى تخزين المزيد من الملفات على هاتفك، فيمكنك استخدام خدمة تخزين سحابية مثل Google Drive أو iCloud. تتيح لك هذه الخدمات تخزين الملفات على الإنترنت .



باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على مساحة هاتفك دائمًا وجعله يعمل بشكل أفضل.



صدى البلد