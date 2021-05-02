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التربية لـ الوكيل : لا حذف للوحدة الأخيرة لطلبة التوجيهي

الأحد، 02-05-2021 02:19 م

نصائح سهلة لتنشيط الهواتف العاملة على نظام 'أندرويد'

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الوكيل الاخباري - تعاني الهواتف العاملة على نظام "أندرويد" مشاكل أبرزها بطء الأداء، وذلك نتيجة لتراكم العديد من التطبيقات والصور ومقاطع الفيديو، ما يؤثر ذلك بشكل كبير على الجهاز.

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ونشر موقع متخصص بالتكنولوجيا الطرق المختلفة القادرة على إعادة تنشيط الجهاز العامل على نظام "أندرويد" ليعمل بشكل أفضل وأبرزها:


- حذف التطبيقات:
قم بحذف جميع التطبيقات التي لم تعد تستخدمها، كون هذه التطبيقات تشغل مساحة تخزين ثمينة، ولكن من المحتمل أن يظل بإمكانها الوصول إلى أي من المعلومات الشخصية التي وافقت عليها عند تثبيت التطبيق لأول مرة.

والأفضل حذف التطبيقات من المتجر لإزالة التطبيق بالكامل.


وبعد إزالة التطبيقات القديمة، قم بتحرير المزيد من مساحة التخزين من خلال تصفح الملفات المحفوظة على هاتف أندرويد، فمن السهل جدًا نسيان جميع الملفات التي قمت بتنزيلها بشكل عشوائي مثل قائمة الطلبات الخارجية الخاصة بالمكان الجديد على الطريق، أو صورة أرسلها أحد الأصدقاء. والطريقة الأسرع والأسهل لإدارة مساحة تخزين هاتفك هي استخدام تطبيق الملفات المثبت مسبقًا.


وتكشف معظم تطبيقات الملفات عن أي ملفات كبيرة يتم حفظها على جهازك. على سبيل المثال، يحتوي تطبيق مدير الملفات "وان بلاس 9 برو" على قسم مخصص في التطبيق للملفات التي تشغل مساحة كبيرة.


- التحقق من إعدادات الشاشة الرئيسية:
ابدأ بالبحث في إعدادات الشاشة الرئيسية التي يوفرها هاتفك بالفعل. افعل هذا من حين لآخر، ومن المدهش أن التعديلات الدقيقة على جوانب مثل تخطيط التطبيق يمكن أن تجعله يبدو وكأنه هاتف جديد تمامًا.

 

- تخصيص إعدادات الجهاز:
هناك بعض الإعدادات التي تريد تغييرها وتخصيصها على أي هاتف يعمل بنظام أندرويد، فعلى سبيل المثال لا يؤدي تشغيل الوضع المظلم إلى تحسين مظهر التطبيقات فحسب، بل يوفر أيضًا في عمر البطارية.


- خيارات الخصوصية:
افتح تطبيق الإعدادات ثم انقر فوق الخصوصية - مدير الأذونات. انتقل إلى كل فئة لمعرفة التطبيقات التي يمكنها حاليًا الوصول إلى بياناتك الشخصية، واعمل على إغلاق التطبيقات التي لا تريدها أن تصل إلى بعض المعلومات مثل الموقع وجهات الاتصال أو التقويم أو الكاميرا.

 

سبوتنيك

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