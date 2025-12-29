نصائح لتعزيز الخصوصية والأمان في متصفح غوغل كروم

الوكيل الإخباري- ينصح الخبراء بتعطيل بعض الإعدادات الافتراضية في غوغل كروم لتحسين الأمان والخصوصية وأداء المتصفح، أبرزها:

اضافة اعلان



إيقاف التعبئة التلقائية لكلمات المرور ومعلومات الدفع.

حظر النوافذ المنبثقة والروابط المضللة.

إيقاف تحميل الصفحات مسبقًا لتقليل استهلاك الموارد.

تعطيل ملفات تعريف الارتباط لتعزيز الخصوصية.

التحكم في أذونات الكاميرا والميكروفون يدويًا فقط للمواقع الموثوقة.

إيقاف تشغيل التطبيقات في الخلفية بعد إغلاق المتصفح.

تعطيل الإشعارات والتنزيلات التلقائية لتجنب الملفات الضارة.

تعطيل تسريع الأجهزة إذا كان يسبب أعطالًا.