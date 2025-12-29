نصائح لتعزيز الخصوصية والأمان في متصفح غوغل كروم

إيقاف التعبئة التلقائية لكلمات المرور ومعلومات الدفع.
حظر النوافذ المنبثقة والروابط المضللة.
إيقاف تحميل الصفحات مسبقًا لتقليل استهلاك الموارد.
تعطيل ملفات تعريف الارتباط لتعزيز الخصوصية.
التحكم في أذونات الكاميرا والميكروفون يدويًا فقط للمواقع الموثوقة.
إيقاف تشغيل التطبيقات في الخلفية بعد إغلاق المتصفح.
تعطيل الإشعارات والتنزيلات التلقائية لتجنب الملفات الضارة.
تعطيل تسريع الأجهزة إذا كان يسبب أعطالًا.
-
أخبار متعلقة
-
كيف تخدع البرامج الخبيثة نظام التوثيق في macOS؟
-
الروبوتات الشبيهة بالبشر.. مفاجآت منتظرة في 2026؟
-
برمجية خبيثة جديدة تهدد هواتف أندرويد
-
8 ملايين خدعة بوجه واحد.. طفرة "التزييف العميق" تربك الحقيقة
-
ألتمان: الذكاء الاصطناعي سيتجاوز البشر في 2026
-
مع مطلع 2026.. مايكروسوفت تعزز أمان الرسائل في تيمز تلقائيًا
-
إيطاليا تُقيد "طموحات ميتا".. إجراءات صارمة ضد واتساب بسبب ممارسات احتكارية
-
بخطوات بسيطة كيف تحول تابلت أندرويد قديم إلى إطار صور رقمي؟