نصائح هامة لتفادي ارتفاع درجة حرارة هاتفك في الطقس الحار

الوكيل الاخباري - قدم خبير في مجال تكنولوجيا الهواتف الذكية مجموعة من النصائح لمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف في الطقس الحار ومجموعة من الإرشادات لخفض درجة حرارته في حال حصل ذلك.

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وتحدث الخبير أليكسي فيرشياغين، عن مجموعة من النصائح لتجنب ارتفاع درجة حرارة الهاتف، ومنها ألا تزيد نسبة شحن الهاتف عن 90 في المئة.



بالإضافة إلى تعتيم الشاشة وتجنب المكالمات الطويلة والتقاط الصور حتى لا تستنزف البطارية، وضرورة مراقبة حرارة الهاتف وعدم السماح لها بالارتفاع.



وأكد الخبير على عدم وضع الهاتف على عتبات النوافذ والمقاعد أو تحت زجاج السيارات، بالإضافة لعدم وضعه الى جانب مواد تولد حرارة، كالأفران والميكرويف.



وفي حال ارتفاع درجة حرارة الهاتف يجب فصله عن الشحن ووضعه في الظل، وإزالة أي شيء يمنع تبريده.



واختتم محذرا بعدم وضع الهاتف في الثلاجة أو الفريزر لتجنب الانخفاض الكبير لدرجة الحرارة التي قد تعطل عمل الجهاز.

سبوتنيك