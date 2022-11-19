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السبت، 19-11-2022 02:47 م

نصف ملحقات غوغل كروم تقوم بجمع بياناتك الشخصية

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الوكيل الإخباري - وجدت شركة “إن كوغني” لإدارة مخاطر البيانات أن نصف إضافات متصفح “غوغل كروم” المثبتة تنطوي على مخاطر عالية في جمع البيانات الشخصية.

بعد تحليل 1237 من إضافات كروم الموجودة في سوق كروم الإلكتروني، كشفت دراسة أجرتها شركة إنكوغني” عن بعض النتائج المثيرة للقلق، حيث كشفت عن أن ما يقرب من نصف “48.7٪” من الإضافات، قد تعرض معلومات التعريف الشخصية للمستخدمين (PII)، وتوزع البرامج الضارة والبرامج الإعلانية، وتسجل كلمات المرور والمعلومات المالية.

عندما بحثت الشركة عن النتائج التي توصلت إليها لتحديد تأثير المخاطر للإذن الممنوح للإضافات أثناء التثبيت، وجدت أن 1 من كل 4 “27٪” منها يجمع البيانات.

ومن العناصر المهمة المثيرة للاهتمام أن إضافات الكتابة مثل “غرامارلي” و"كومبوز آل" تميل إلى أن تكون الأكثر تعطشاً للبيانات، حيث يلتقط ما يقرب من 80 ٪ منها نقطة بيانات واحدة على الأقل في كل مرة.

تطلب إضافات الكتابة أيضاً معظم الأذونات، لذلك إذا كنت قد قمت بتثبيت هذه الإضافات، فتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بياناتك وتوخي الحذر قبل تثبيت متصفحات جديدة.

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