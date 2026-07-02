نظارة ذكية تتنبأ بنوبات الصرع - فيديو

وتعتمد النظارة على مستشعرات ترصد التغيرات الفسيولوجية المصاحبة للنوبات، ثم تحلل البيانات لحظيًا باستخدام خوارزميات التعلم الآلي لاكتشاف الأنماط غير الطبيعية، ما يسهم في متابعة الحالة الصحية بدقة أكبر وتسهيل مراقبتها للأطباء والمرضى.
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