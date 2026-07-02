نظارة ذكية تتنبأ بنوبات الصرع - فيديو

الوكيل الإخباري- طوّر باحثون نظارة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة نوبات الصرع والتنبؤ بها، بهدف توفير وسيلة غير جراحية تساعد المرضى على تحسين جودة حياتهم والحصول على تنبيهات مبكرة.

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