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نظارة ذكية تتنبأ بنوبات الصرع - فيديو

يثقب
نظارة نوبات الصرع
 
الخميس، 02-07-2026 01:28 م

الوكيل الإخباري-   طوّر باحثون نظارة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة نوبات الصرع والتنبؤ بها، بهدف توفير وسيلة غير جراحية تساعد المرضى على تحسين جودة حياتهم والحصول على تنبيهات مبكرة.

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وتعتمد النظارة على مستشعرات ترصد التغيرات الفسيولوجية المصاحبة للنوبات، ثم تحلل البيانات لحظيًا باستخدام خوارزميات التعلم الآلي لاكتشاف الأنماط غير الطبيعية، ما يسهم في متابعة الحالة الصحية بدقة أكبر وتسهيل مراقبتها للأطباء والمرضى.

 

 

 
 


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