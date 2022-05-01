نظام تحكم جديد بالحواسب الكمية للتواصل الفعال مع عالمنا

الوكيل الاخباري- مع تطوير الجيل الجديد من الحواسيب الكمية، تظهر مشكلة كبيرة ومفاجئة تتمثل في التواصل بين الحواسيب الكمية والتقليدية.



وتحتاج الحواسيب الكمية لأدوات قراءة إلكترونية تترجم تعليمات المشغل البشري إلى تعليمات تفهمها الحواسيب الكمية، علما أن الأنظمة الموجودة حاليا مكلفة وكبيرة الحجم.



وفي هذا الإطار، طور مهندسون من قسم الطاقة في الولايات المتحدة، نظام تحكم جديد من أجهزة القراءة الإلكترونية، يدعى أداة التحكم الآلية الكمية، الذي كان له دور في تحسين أداء الحواسيب الكمية مع تخفيض تكلفة أجهزة التحكم.

اضافة اعلان

ارم