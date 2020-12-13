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الأحد، 13-12-2020 02:23 م

نظام جديد يفصل الأكسجين من المياه المالحة فى المريخ

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الوكيل الإخباري _ عمل باحثون من جامعة واشنطن على تطوير نظامًا جديدًا قادر على سحب كميات كبيرة من الأكسجين والهيدروجين من رواسب المياه المالحة الموجودة على سطح المريخ.

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وقال "فيجاي راماني"  أستاذ الهندسة الكيميائية فى جامعة واشنطن :"ان تغير المحلل الكهربائي المريخي بشكل جذري الحسابات اللوجستية للبعثات إلى المريخ، وتعد هذه التقنية مفيدة على الأرض أيضًا، وقد تكون المحيطات مصدر للأكسجين والوقود".

كما قام فريق الباحثين بإختبار النظام عند درجة -36 درجة حرارة مئوية لمحاكاة سطح المريخ وكانت نتائج الاختبار رائعة، إذ استطاع النظام إنتاج كميات من الأكسجين أكبر بخمس وعشرين ضعف من كميات الأكسجين التي ينتجها النظام المثبت في المركبة التابعة لوكالة ناسا.

حيث تمنع الشوائب مياه المريخ من التجمد وتحسن أداء نظام المحلل الكهربائي عن طريقة خفض المقاومة الكهربائية.

 

المصدر : اليوم السابع

 



 




 

 


 

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