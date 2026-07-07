نقطة خضراء جديدة في واتساب.. ميزة قيد الاختبار تثير الفضول!

وتتوفر الميزة حالياً لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية، ولا تظهر إلا إذا كانت جهة الاتصال تسمح بمشاركة حالة الاتصال.
ومن المقرر طرح الميزة تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة، دون إعلان موعد رسمي لإتاحتها لجميع المستخدمين.
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