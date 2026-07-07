نقطة خضراء جديدة في واتساب.. ميزة قيد الاختبار تثير الفضول!

الوكيل الإخباري- بدأ تطبيق واتساب اختبار ميزة جديدة على هواتف آيفون تعرض نقطة خضراء بجوار صورة جهة الاتصال، تشير إلى أنها متصلة بالتطبيق في الوقت الفعلي، مع الالتزام بإعدادات الخصوصية للمستخدمين.

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وتتوفر الميزة حالياً لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية، ولا تظهر إلا إذا كانت جهة الاتصال تسمح بمشاركة حالة الاتصال.

كما تختفي النقطة فور مغادرة المستخدم للتطبيق أو توقف نشاطه.