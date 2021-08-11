نورتن للأمن السيبراني تشتري أفاست بـ 8.6 مليار دولار

الوكيل الإخباري - من المقرر أن تشتري شركة نورتون شركة أفاست Avast في صفقة تقدر قيمتها بنحو 8.6 مليارات دولار، مما يمنح شركة الأمن السيبراني الأمريكية إمكانية الوصول إلى واحدة من أكبر قواعد العملاء في هذه الصناعة.

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وقالت الشركتان في بيان إن حملة الأسهم في أفاست يحصلون على أموال نقدية وأسهم بقيمة الصفقة بين 8.1 و 8.6 مليارات دولار.



وبمجرد اكتمال الدمج، يظل فينسينت بيليت، الرئيس التنفيذي لشركة NortonLifeLock، الرئيس التنفيذي، ويكون للشركة مقر مزدوج في أريزونا وبراغ.

وقالت الشركات إن الرئيس التنفيذي لشركة أفاست أوندريج فليسيك يصبح المدير وينضم إلى مجلس الإدارة.



وقالت نورتون إن نحو 1000 وظيفة، أو ما يصل إلى 25 في المئة في الشركة المندمجة معرضة للخطر بسبب التداخل في المسؤولية.



وأضافت: لدينا أقل من 5000 موظف تقريبًا وندير الشركة في المستقبل عند نحو 4000 وتؤثر التسريحات في كلتا الشركتين ويتم تنفيذها في جميع المناطق الجغرافية.



وأدت هجمات طلب الفدية العالية المستوى على الشركات الكبيرة وموفري البنية التحتية إلى زيادة الطلب على البرامج للحماية من المتسللين.

وتعمل الصفقة على زيادة أعداد المستخدمين بشكل كبير لـ NortonLifeLock، التي كانت تُعرف باسم سيمانتيك وذلك قبل أن تبيع أعمالها في مجال أمن المؤسسات لشركة برودكوم في عام 2019 مقابل 10.7 مليارات دولار.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية





