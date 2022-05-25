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الأربعاء، 25-05-2022 02:30 م

نيانتيك تبني شبكة ألعاب الواقع المعزز الاجتماعية

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الوكيل الإخباري - صنعت شركة نيانتيك اسمًا لنفسها في صناعة الألعاب المحمولة من خلال النجاح الهائل للعبة بوكيمون جو Pokémon Go. وتأمل الشركة الآن في أن تصبح منصة للمطورين الآخرين لبناء تطبيقات الواقع المعزز المدركة للموقع.

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وتعمل الشركة على توسيع برنامجها للواقع المعزز من أجل تغطية العالم بخريطة ثلاثية الأبعاد للتطبيقات والألعاب.


وتربط العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى حاليًا الخرائط ببيانات الموقع الجاهزة للواقع المعزز، بما في ذلك ميتا وجوجل ومايكروسوفت وسناب، قبل خطط طرح نظارات الواقع المعزز.


وكانت هذه الخطة قيد العمل منذ عام 2018 على الأقل. ولكن نيانتيك قطعت شوطًا طويلًا مع إصدار برنامج تعيين الموقع للواقع المعزز، الذي يطلق عليه نظام تحديد المواقع المرئي، أو VPS.


وتسمح هذه التقنية لتجارب الواقع المعزز أن ترتكز على موقع مادي. ويمكن للمطورين الآن استخدام نظام تحديد المواقع المرئي كميزة دعم ضمن Lightship SDK الأوسع من نيانتيك، الذي يتيح أيضًا لأجهزة متعددة الوصول إلى تجربة الواقع المعزز المشتركة في نفس الوقت.


ويكون نظام تحديد المواقع المرئي مجانيًا خلال فترة تجريبية أولية عامة، ومن ثم يتحول في وقت لاحق من هذا العام إلى نظام فوترة متدرج يعتمد على عدد مستخدمي التطبيق شهريًا.


وبالإضافة إلى نظام تحديد المواقع المرئي، تطلق الشركة أيضًا Campfire، وهي شبكة اجتماعية قائمة على الموقع تتكامل مع ألعابها وتطبيقاتها المستقبلية التي تستخدم Lightship.


وتستفيد Campfire من قائمة الأصدقاء ضمن حسابك في نيانتيك لإظهار مواقعهم عبر الخريطة في حالة الاشتراك، جنبًا إلى جنب مع التجارب القريبة داخل اللعبة.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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