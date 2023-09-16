هام من واتساب .. ميزة مرتقبة لجميع المستخدمين

الوكيل الإخباري- بدأ تطبيق واتساب اختبار ميزة تتيح للمستخدمين بدء المكالمات الجماعية مع 31 مشاركاً، إلى جانب تحسينات طفيفة على علامة التبويب للمكالمات.



ووفقاً لموقع "واتساب بيتا إنفو" الإلكتروني، فإن هذه الميزة تم رصدها في النسخة التجريبية إصدار 2.23.19.16.

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وسوف تعتبر هذه الخطوة تحسناً كبيراً عن الحد السابق الذي كان يبلغ 7 أشخاص فقط.



وأضاف الموقع المتخصص بتغييرات واتساب أن زر الإجراء العائم حصل على تحديث يضيف أيقونة علامة الجمع، ويقدم التحديث أيضاً القدرة على بدء المكالمة الجماعية، ما يجعل هذه العملية أسرع من ذي قبل حيث إنه من الممكن الاتصال فوراً بمجموعة أكبر من المشاركين ببضع نقرات فقط.



وتتوفر ميزة المكالمات الجماعية مع 31 مشاركاً، لعدد محدود من مختبري الإصدار التجريبي الأحدث من واتساب لنظام التشغيل أندرويد، وتطرح المنصة خلال الأسابيع المقبلة هذا التحديث للمزيد عبر متجر "غوغل بلاي".

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