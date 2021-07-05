هجمات طلب الفدية ضد Kaseya تهدد الشركات العالمية

الوكيل الإخباري - بدأ المتسللون هجومًا عالميًا باستخدام برامج طلب الفدية، حيث أصابوا أكثر من 1000 شركة، وأجبر ذلك سلسلة متاجر البقالة Coop في السويد على إغلاق مئات المتاجر.





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حثت Kaseya أولئك الذين يستخدمون أداة خادم VSA المخترقة، التي توفر المراقبة عن بعد، على إيقاف تشغيلها.



وأضافت الشركة: نعتقد أننا حددنا مصدر الثغرة الأمنية ونعمل على تطوير تصحيح للتخفيف من المشكلة لعملائنا المحليين.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يحقق في هجمات برنامج طلب الفدية. وكان المكتب يعمل مع Kaseya ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية للاتصال بالضحايا.



وتعد هذه الحملة الأحدث في سلسلة من هجمات برامج طلب الفدية هذا العام. بما في ذلك هجوم على خط الأنابيب Colonial في أمريكا، الذي دفع إدارة بايدن إلى تعهدات بقمع الجناة.



وفي قمة جنيف الشهر الماضي، حث الرئيس جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على كبح جماح قراصنة برامج طلب الفدية.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية